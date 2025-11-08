Cuando el empleo no llega: cuatro de cada diez parados en Almería llevan más de un año buscando trabajo

A pesar de los positivos datos laborales recientes, Almería sigue arrastrando un problema estructural, que no es otro que el paro de larga duración. Casi ... la mitad de los desempleados de la provincia (44,37 %) el año pasado llevaban más de un año buscando trabajo, según el Informe del Mercado de Trabajo de la Provincia de Almería 2025 elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE.

De este grupo, más del 66,5 % acumulaba más de dos años inscrito como demandante de empleo, una cifra que, aunque se ha reducido un 5,13 % respecto al año anterior, sigue mostrando la dificultad de reincorporarse al mercado laboral una vez se ha perdido el empleo. La tasa provincial, no obstante, es ligeramente mejor que la estatal (46,34 %).

Cuando una persona permanece mucho tiempo en desempleo, el problema tiende a agravarse. Cuanto más se prolonga la situación de paro, más difícil resulta reinsertarse en el mercado laboral, ya sea por la pérdida de habilidades profesionales, la falta de actualización formativa o la menor confianza de las empresas a la hora de contratar.

Este fenómeno genera un círculo vicioso en el que la inactividad prolongada reduce las oportunidades de empleo y, al mismo tiempo, aumenta el riesgo de exclusión laboral y social.

La brecha de género marca el desempleo prolongado

El informe subraya un dato preocupante, que las mujeres soportan la mayor parte del paro de larga duración en Almería. Su tasa alcanza el 61,08 %, frente al 38,92 % de los hombres. Esta diferencia se amplía especialmente entre quienes llevan más de dos años sin trabajo, donde las mujeres representan el 60,69 %.

La desigualdad también se refleja en la población inactiva, es decir, quienes no trabajan ni buscan empleo. En este grupo, las mujeres superan a los hombres en casi 16 puntos porcentuales, alcanzando el 57,94 % del total.

El perfil tipo del desempleado en la provincia sigue siendo el de una mujer de 55 años o más, con estudios primarios o no acreditados, cuyo último empleo estuvo ligado al sector servicios y que lleva más de dos años sin trabajar.

Radiografía del empleo en la provincia

Estos datos forman parte del Informe del Mercado de Trabajo de la Provincia de Almería 2025, elaborado por la unidad provincial del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Este organismo recopila información de distintas fuentes, como el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Trabajo y Economía Social o el ICEX, para ofrecer una visión detallada del empleo, el paro y las tendencias económicas en cada territorio.