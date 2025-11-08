Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una persona entra en una oficina del Servicio Andaluz de Empleo.

Cuando el empleo no llega: cuatro de cada diez parados en Almería llevan más de un año buscando trabajo

Además, existe una brecha de género que penaliza especialmente a las mujeres mayores de 55 años

E. Gabriel Llanderas

Almería

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:01

Comenta

A pesar de los positivos datos laborales recientes, Almería sigue arrastrando un problema estructural, que no es otro que el paro de larga duración. Casi ... la mitad de los desempleados de la provincia (44,37 %) el año pasado llevaban más de un año buscando trabajo, según el Informe del Mercado de Trabajo de la Provincia de Almería 2025 elaborado por el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE.

