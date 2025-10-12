Empleo impulsa con más de 147.000 euros la modernización y dinamización del comercio Las ayudas permitirán renovar mercados de abastos, señalizar zonas comerciales y promover ferias y campañas de apoyo al pequeño comercio almeriense

A. M. Almería Domingo, 12 de octubre 2025, 21:32 Comenta Compartir

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha aprobado 147.159 euros en ayudas destinadas a impulsar seis proyectos de modernización, mejora de la competitividad y promoción del comercio local en la provincia de Almería, promovidos por los ayuntamientos de Adra, Cuevas del Almanzora, Huércal de Almería, Sorbas y Vera. Estas actuaciones, financiadas con fondos autonómicos, se enmarcan en la estrategia de la Junta para revitalizar el sector comercial y artesanal andaluz.

El delegado territorial de Empleo, Amós García Hueso, destacó durante su visita al mercado de abastos de Sorbas —que será renovado con una subvención de 29.950 euros— la «importante contribución de los ayuntamientos para dinamizar la actividad comercial y fortalecer el tejido productivo de la provincia». El proyecto de Sorbas contempla la reparación de revestimientos interiores y la instalación de una puerta de acceso acristalada. Según el delegado, el comercio es «uno de los pilares de la economía almeriense», ya que junto a la hostelería y la logística representa el 21% del PIB provincial, agrupa 11.800 empresas y sostiene alrededor de 60.000 empleos, el 20% del total. En este sentido, subrayó la apuesta del Gobierno andaluz por «un sector que combina tradición y modernidad y que desempeña un papel esencial en la vida de nuestros municipios».

Estas ayudas se enmarcan en el VII Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía 2023-2026, dotado con 92,8 millones de euros, un 47% más que el plan anterior. Este programa autonómico busca mejorar la competitividad del comercio, promover su digitalización y sostenibilidad y fomentar la formación de los profesionales del sector.

Además, García recordó que la Junta ha concedido recientemente 981.285 euros a 29 empresas comerciales y artesanas almerienses para reformas y modernización de locales, así como 546.157 euros para proyectos de digitalización de 14 comercios. También anunció que en breve se resolverán las ayudas dirigidas a asociaciones de comerciantes, artesanos y Centros Comerciales Abiertos.

Las subvenciones para ayuntamientos se dividen en dos modalidades. La primera financia inversiones en infraestructuras comerciales y transformación digital, incluyendo la mejora de mercados de abastos, la dotación de mobiliario y señalética o la creación de plataformas de venta online. La segunda apoya actuaciones de dinamización y promoción, como planes estratégicos municipales, campañas publicitarias o ferias de comercio y artesanía.

En el caso de Adra, el consistorio ha recibido dos ayudas, una por cada modalidad, que suman 46.330 euros: una destinada a modernizar el mercado de abastos y otra a campañas de promoción y dinamización comercial. Cuevas del Almanzora contará con 42.000 euros para mejorar su mercado y dotar de nuevo mobiliario a las zonas comerciales. El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha obtenido 4.151 euros para instalar señalética comercial, mientras que Vera recibirá 24.728,99 euros para actualizar su plan estratégico de comercio municipal, realizar campañas y organizar ferias.

Estas subvenciones pueden cubrir hasta el 75% del coste total de cada proyecto, con un máximo de 60.000 euros por iniciativa. La Junta abonará el 50% del importe de forma anticipada, o el 100% si la cuantía es inferior a 6.000 euros. El resto se entregará tras la justificación del gasto y la ejecución completa del proyecto.

El delegado concluyó señalando que «estas inversiones refuerzan el compromiso de la Junta con los pequeños municipios, ayudándolos a mantener vivo su comercio tradicional y a adaptarse a los nuevos hábitos de consumo». Con estas actuaciones, la Administración andaluza busca preservar el comercio de proximidad, impulsar la modernización.