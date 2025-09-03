El empleo se estabiliza en verano a la espera de observar cómo se comportará la campaña agraria Almería mantiene la cifra de paro más baja desde 2007 en un mes de agosto tras bajar en solo un año un 9,3% el número de desempleados

El número de personas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Almería, al finalizar el mes de agosto, ha descendido en 66 personas en relación con el mes de julio, es decir, un -0,15% menos, situándose la cifra total de parados en 43.537 personas. Esta cifra de parados es la más baja registrada en un mes de agosto desde el año 2007, cuando se registraron 34.630 parados. Si tenemos en cuenta los datos interanuales, hay hoy 4.450 parados menos que en agosto de 2024, es decir hace exactamente un año, lo que supone un descenso del 9,27% en tan solo doce meses.

Agosto no suele ser un mes de buen comportamiento para el empleo, sino un mes de transición hacia la campaña hortofrutícola, que comienza la contratación masiva de temporeros –y también el aterrizaje de fijos discontinuos– en estos primeros días del mes.

Por sexos, el paro masculino se ha situado en agosto en 17.926 hombres en paro, mientras que el total de mujeres desempleadas fue de 25.611. Del total de desempleados, 8.677 son ciudadanos extranjeros. Los inscritos en las listas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en búsqueda de un trabajo en el que desempeñarse profesionalmente afecta de una forma equilibrada a españoles y extranjeros, ya que estos suponen el 20% del desempleo, una cifra bastante equilibrada a lo que representan en la sociedad almeriense.

Por sectores económicos, el paro registrado desciende en el sector del colectivo sin empleo anterior (-159) y agricultura (-140), aumentando en los sectores de servicios (147), industria (62) y construcción (24). La estructura por sectores del paro en la provincia de Almería es la siguiente: sector servicios 28.540 parados, colectivo sin empleo anterior 4.994, agricultura 4.274, construcción 3.988 e industria 1.741.

La afiliación cae

Mientras que el paro se mantiene estable –cae en apenas 66 personas estos últimos 31 días– la afiliación media del mes de agosto ha sido de 316.321 trabajadores afiliados, lo que supone un descenso de -3.517 afiliados respecto a julio, un -1,10 % menos. Esto sin embargo no afecta a la buena marcha de la tendencia general de la masa laboral cotizante en la provincia. Y es que, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en términos interanuales, hay hoy 5.798 afiliados más que hace un año, es decir, en agosto de 2024, lo que porcentualmente es un 1,87 % más.

En la actualidad, en Almería se encuentran afiliados en el Régimen General 252.121, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 63.153, y en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, 1.047. Del total de trabajadores afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, 202.349 pertenecen al Régimen General, 47.519 trabajadores están afiliados al Sistema Especial Agrario y 2.253 al Sistema Especial para Empleados del Hogar.

En cuanto a la afiliación de extranjeros, según los últimos datos, del mes de julio, se registraron en Almería 71.403 ciudadanos extranjeros afiliados a la Seguridad Social. Ello supone un descenso de 4.566 trabajadores extranjeros afiliados respecto a junio (6,01% menos) y un incremento de 2.826 trabajadores extranjeros afiliados respecto a julio de 2024 (4,12%). Esta cifra representa un 22,32% sobre el número total de personas afiliadas en la provincia registrado en el mes de julio (319.838), lo que supone una mayor actividad laboral entre los foráneos que entre los nacionales debido a que mayoritariamente se encuentran en edad laboral.

Los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Almería son 46.847 hombres y 24.557 mujeres. Por otra parte, 55.469 son nacionales de países no comunitarios y 15.934 nacionales de países comunitarios.

Por sectores, 31.335 están afiliados al Sistema Especial Agrario, 30.681 al Régimen General, 8.347 son autónomos, 878 están afiliados al Sistema Especial de Trabajadores del Hogar y 163 al Régimen del Mar.

Los sindicatos muestran sus dudas sobre la evolución del empleo

UGT Almería valoró ayer positivamente los datos de desempleo publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que reflejan un incremento de la afiliación a la Seguridad Social, una disminución del paro en nuestra provincia y el incremento de la Contratación indefinida. No obstante, apuntaron, las cifras subrayan que el mercado laboral de la provincia de Almería está especialmente sometido a las fluctuaciones de la estacionalidad con mayor peso del sector agrícola y el turismo y con falta de industrialización, lo que propicia que los salarios medios sean los más bajos de Andalucía y de España.

Mientras tanto, desde CCOO se advierte con especial preocupación que el deterioro en los sectores industrial y de servicios no responde únicamente al fin de la campaña turística estival, sino que es el primer síntoma de una notable bajada en la carga de trabajo del manipulado hortofrutícola, ralentizado incluso en el inicio de campaña. «Esta menor actividad en los almacenes se traduce directamente en que miles de trabajadores y trabajadoras fijos discontinuos ven peligrar su próximo llamamiento o se enfrentan a campañas más cortas e inestables»

Por su parte, desde CSIFse apunta a que las cifras de septiembre «deben mejorar» si tenemos en cuenta «el inicio de curso y el arranque completo de la campaña agraria», esperando que el número de contrataciones «vuelva a cifras de principios de verano y consolide el máximo de empleos posibles», apuntaba la vicepresidenta en Almería, Aima Serrano.