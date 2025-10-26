Empleo aborda con los hosteleros las necesidades laborales del sector en Almería El sector reúne a asociaciones, sindicatos y entidades de formación para ver los desajustes entre la oferta y la demanda de empleo

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha participado en la constitución de la mesa de trabajo creada para analizar la oferta y demanda de empleo en la hostelería de la provincia de Almería. Esta mesa incluye a los principales agentes sociales, asociaciones empresariales y entidades formativas relacionadas con la actividad hostelera. El objetivo es abordar los desajustes entre la oferta y la demanda de empleo y proponer medidas para solucionarlos.

García Hueso destacó que esta mesa toma el relevo de la mesa de trabajo de agricultura, lanzada el año pasado, siguiendo una metodología diseñada específicamente para identificar y corregir estos desajustes. Además, subrayó el esfuerzo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) por crear un entorno de trabajo colaborativo que permita hacer un diagnóstico de la situación y generar actuaciones conjuntas.

En la mesa de trabajo participan la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal), UGT, CC OO, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal), la Asociación de Empresarios de Servicios Turísticos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Asemparna), la Asociación Empresarial de Hostelería de Roquetas de Mar – Roquetas Gastronómica, la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Roquetas de Mar, el IES Almeraya y personal técnico del SAE.

El delegado de Empleo recordó que las mesas de trabajo son respuesta a las inquietudes de los agentes sociales y económicos, que han señalado dificultades para cubrir ciertas vacantes en sectores clave como la hostelería. Este sector incluye unas 14.770 empresas (el 42% del tejido empresarial de la provincia) y cerca de 100.000 trabajadores (el 30% del empleo provincial).

La primera sesión de la mesa se centró en realizar un diagnóstico de la actividad hostelera, identificando las ocupaciones más difíciles de cubrir y analizando los factores que influyen en estas dificultades. Según el informe del SAE, en la provincia existen 2.770 empresas de hostelería, que representan el 8% del tejido empresarial, con 18.700 afiliados, 4.800 de ellos autónomos. El sector ha crecido un 4% en contratación en los últimos dos años. En cuanto a la demanda, hay 16.500 personas inscritas como demandantes de empleo en hostelería.

En las siguientes sesiones que se avecinan, los miembros presentarán propuestas para abordar las vacantes y mejorar la empleabilidad en el sector.