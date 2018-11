Los empleados de Cemex recelan de una negociación sobre la que no hay noticias Fábrica de Gádor. / A.A. Los trabajadores creen que cualquier solución que no pase por producir cemento no permitirá mantener la globalidad de los empleos en Gádor MIGUEL CÁRCELES Jueves, 29 noviembre 2018, 01:17

En Madrid, la multinacional mexicana y las administraciones públicas están sentados en torno a una mesa buscando una salida industrial a una planta que Cemex quiere cerrar a la fabricación de cemento, sí o sí, a partir de enero. Y a centenares de kilómetros de distancia, los trabajadores observan con recelo -y con el más absoluto desconocimiento- lo que puede ser su futuro más próximo, a la vuelta de Nochevieja. «Los proyectos planteados no impiden en ninguna manera el ERE y, por consiguiente, el cierre de la fábrica», narraban fuentes de la asamblea de trabajadores.

Y es que, se temen los empleados, las alternativas y proyectos para la planta de Gádor -también se negocia el futuro para la de Lloseta, en Baleares- tendrían, a su juicio, un «escaso impacto en la continuidad del empleo existente». «Esperamos con expectación e impaciencia las medidas que la Junta de Andalucía se comprometió a plantear en la Mesa de Trabajo que se está llevando a cabo en el Ministerio de Industria, en Madrid, para la continuidad de la fábrica como centro productivo de cemento», una situación que, para Cemex, no está «en ningún momento» en el carril de su intención.

«Si por parte de la empresa Cemex no se plantea ninguna solución para la continuidad de la fábrica, no descartamos ningún tipo de medida legal para seguir luchando por su futuro, ya que no sólo afecta a la fábrica sino a toda la comarca del Bajo Andarax», apuntaron los trabajadores.