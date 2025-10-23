Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ana Julia Quezada, en una imagen de archivo del juicio celebrado en Almería. EFE

Embargan el sueldo a Ana Julia Quezada para indemnizar a los padres de Gabriel Cruz

Debe medio millón por el crimen y percibe alrededor de 200 euros mensuales por su trabajo en la cárcel de Brieva

E. P.

Almería

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:22

Comenta

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha ordenado que se embarguen las cantidades y bienes de Ana Julia Quezada, la mujer que cumple una pena de prisión permanente revisable por el asesinato en 2018 del niño Gabriel Cruz, para hacer frente a la indemnización de medio millón de euros a favor de sus padres por el crimen.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press el decreto firmado el pasado 8 de octubre por el letrado de la Administración de Justicia por el que se procedía a embargar el pecunio de la penada, que se basa en el sueldo que recibe por sus trabajos en la prisión de Brieva (Ávila) donde cumple su pena -en torno a 200 euros- así como cualquier otra cantidad o asignación que pueda recibir por otra vía.

La sentencia de septiembre de 2019 obligaba a Quezada a abonar 250.000 euros a cada uno de los padres de Gabriel Cruz por daños morales, toda vez que también cifraba en 200.203 euros el montante a abonar derivado de los gastos ocasionados al Estado por las labores de búsqueda realizadas durante casi dos semanas para tratar de dar con el menor durante su desaparición.

Según avanza además Prensa Ibérica, la penada habría abonado desde entonces apenas 467 euros a los padres del 'pescaíto' pese al periodo de tiempo transcurrido desde el primer fallo judicial, que devino en firme en febrero de 2020 por parte del TSJA.

Por su parte, la defensa de Quezada ha recurrido dicha decisión al entender que la cantidad que tiempo atrás ha percibido por sus trabajos en el interior de prisión no alcanzan el salario mínimo y, por tanto, resultarían «inembargables», toda vez que el resto de lo que consta en su peculio se correspondería con ayudas que remiten sus allegados.

