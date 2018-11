Embargan cuatro veces su pensión de 400 euros por multas de un coche que ha vendido Control de la Policía Local de Almería capital. / IDEAL Lo denuncia ante el Ayuntamiento pero como no le responde acude al Defensor, que trata de interceder sin que este tampoco haya tenido éxito SERGIO GONZÁLEZ HUESO Lunes, 19 noviembre 2018, 03:13

El Defensor del Pueblo Andaluz ha instado al Ayuntamiento de Almería a que responda de una vez a una ciudadana que lleva más de dos años esperando a que le solucionen un asunto que cree a todas luces injusto y que, para más inri, la administración en su caso no ha hecho más que agravar ante la falta de interés absoluta que ha puesto en atenderla.

En una reciente resolución, la oficina de Jesús Maeztu cuenta la intrahistoria de un caso a todas luces llamativo. Todo comienza cuando la reclamante, vecina de Almería, se pone en contacto con esta institución para que interceda ante el Ayuntamiento de Almería pues le habría embargado hasta cuatro veces la pensión de discapacidad (de 395,40 euros) entre los años 2015 y 2016.

Según el relato de los hechos, desde marzo del 2009 la reclamante lleva muletas y eso le impediría coger el coche. De ahí que decidiera venderlo para, entre otras cosas, no tener que hacer frente a un seguro de forma innecesaria o a las inspecciones técnicas, facturas ambas que no podía permitirse, según reconoce ante el Defensor. La venta se produce pero el nuevo propietario no pone el coche a su nombre, dice. «En cuanto me enteré que no había procedido a cambiar el propietario del vehículo fui a la Dirección General de Tráfico (DGT) de Almería para darle de baja», explica en su denuncia, transcrita en la resolución de Maeztu.

Según continúa, de la DGT sale convencida de que este trámite no es necesario pues le explican que con «hacer copia del contrato» y presentarla le sirve. Así lo hizo y cuál es su sorpresa cuando el 20 de abril del 2012 le llega una multa de un coche que ya había vendido nueve meses antes, concretamente el 28 de julio del 2011.

«El Ayuntamiento de Almería me embargó por primera vez el 10 de agosto del 2015 y de ahí tres veces más», explica a Maeztu, a quien también informa de que tras esta circunstancia las distintas reclamaciones hechas al Ayuntamiento son vanas. «Hicieron caso omiso», lamenta, tras dejar claro dos cosas: que cobra una pensión de discapacidad no contributiva y por tanto no embargable por ley; y que la propia DGT le informó que con el justificante que obraba en su poder referente al cambio de titular, el cobro de la multa «deberían habérsela pasado al nuevo propietario», apunta.

Sin respuestas, las únicas noticias de la Administración vinieron en forma de un nuevo embargo. Gota que colmó el vaso y motor de impulso para que acudiera al Defensor a pedir amparo.

Sin respuestas tampoco

El problema es que la institución regional no ha tenido mejor suerte que la denunciante. Pues después de dos años continúa sin que el Ayuntamiento se haya dignado a atender a sus requerimientos, que han sido varios y de diverso tipo. Ni en noviembre ni tampoco en diciembre de 2016 Maeztu obtiene respuesta a su petición de información respecto a este caso. Tampoco después de que ambas administraciones cruzaran comunicación telefónica en marzo de 2017. Por lo que en mayo del mismo mayo le envían un nuevo oficio en el que le recuerdan la obligatoriedad por ley de «auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo andaluz en sus investigaciones e inspecciones». Pero ni con esas.

Dos años después de la primera resolución, han redactado una nueva pero subiendo el tono. En ella informan al Ayuntamiento de que, en el presente caso, el silencio municipal «propicia que ignoremos su posicionamiento acerca de las consideraciones de la afectada en el sentido de que se habrían producido diversas irregularidades en el expediente sancionador de tráfico que suscita su disconformidad y en el posterior embargo de sus ingresos por pensión», se puede leer en el texto.

La resolución acaba conminando, una vez más, al Ayuntamiento a que atienda al deber legal de colaborar con el Defensor contenido en distintos corpus legales en vigor y le recomienda que dé «respuesta, a la mayor brevedad posible, a los escritos y recursos de la interesada, informando de ello a esta institución», concluye.