Élite de la FP: una almeriense se cuela en el top 10 andaluz

El talento almeriense vuelve a ser protagonista en Andalucía. Ha sido en el acto de reconocimiento a los mejores expedientes académicos del curso 2024-25, ... celebrado en el Palacio de San Telmo y presidido por el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Alumnado de Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores que ha destacado por su rendimiento ejemplar en centros educativos públicos andaluces ha recibido un reconocimiento que ensalza el buen desempeño.

En este caso, ha sido una joven almeriense llamada Nuria Muro, natural del municipio de Vera y antigua alumna del IES Alyanub, quien ha sido distinguida por la Junta de Andalucía como uno de los expedientes académicos más sobresalientes de la Formación Profesional en el curso 2024-2025. Se ha colocado entre la élite, entrando en el top 10 andaluz. Su nombre ha destacado en dos rankings, más concretamente, entre los diez mejores de toda la comunidad y entre los cinco más brillantes de la provincia de Almería.

Reconocimiento al esfuerzo y la constancia

La distinción llega en un momento clave para Nuria, que ya está desarrollando su carrera profesional en la Asociación para la Promoción de las Personas con Discapacidad Intelectual del Levante Almeriense (Asprodalba). Sus compañeros la describen como una trabajadora comprometida, empática y apasionada, cualidades que, dicen, la convierten en alguien «especial» tanto dentro como fuera del centro.

Las felicitaciones le han llegado de todos lados, desde su familia, amigos, centro educativo, su lugar de trabajo y desde la propia administración municipal de su pueblo. El alcalde de Vera, Alfonso García, también ha querido destacar el hito de la joven, compartiendo la noticia con sus seguidores en redes sociales y subrayando el valor que tiene para el municipio contar con estudiantes capaces de alcanzar niveles de excelencia tan altos.

Este tipo de reconocimientos no solo reconocen el talento personal, sino que son el fruto de un esfuerzo constante de los estudiantes, algo que les convierte en referentes para muchos jóvenes.

«Cada día mejor»

Durante el acto, Moreno ha subrayado que estos jóvenes representan «el espíritu de una Andalucía que quiere ser cada día mejor, más capaz y más fuerte», destacando su potencial para convertirse en referentes en ámbitos como la innovación, el emprendimiento o la creación artística. Para el presidente de la Junta de Andalucía, el futuro de la región «nunca estuvo en mejores manos», poniendo en valor el papel transformador de una juventud que combina formación, motivación y compromiso.

El encuentro ha servido también para reconocer la labor del profesorado andaluz, cuya dedicación y acompañamiento resultan esenciales en la trayectoria académica del alumnado. Moreno ha destacado que la figura docente es clave para que la vocación y el esfuerzo de los estudiantes se traduzcan en logros reales, superación personal y oportunidades de futuro.

Asimismo, ha situado la tolerancia, la diversidad y la igualdad de oportunidades como los pilares que deben guiar la vida educativa en Andalucía. Ha insistido en que los centros públicos deben seguir siendo espacios seguros y libres de cualquier forma de acoso, donde cada alumno pueda crecer en un ambiente de respeto y convivencia positiva.