El Ejército suma a 67 almerienses como soldados De los aptos, 59 pertenecen al Ejército de Tierra, 3 a la Armada y 5 al Ejército del Aire y del Espacio

N. E. Almería Martes, 28 de octubre 2025, 14:34

Un total de 67 jóvenes almerienses han conseguido plaza como soldado en el Ejército. Así lo ha desglosado la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar que ya ha asignado las 4.442 plazas ofertadas para el ciclo segundo del proceso selectivo para el ingreso en los centros de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería.

De los 189 solicitantes (146 hombres y 43 mujeres) de Almería han obtenido plaza 67 jóvenes (52 hombres y 15 mujeres). De los aptos, 59 pertenecen al Ejército de Tierra, 3 a la Armada y 5 al Ejército del Aire y del Espacio. En lo que respecta a las Unidades ubicadas en la provincia, 18 aspirantes han conseguido plaza en el Batallón de Zapadores II de la Legión.

Los seleccionados residen, en su mayoría, en la capital, con 18 soldados. En Roquetas de Mar hay doce y en El Ejido, 5. El resto se distribuye en Níjar (4), Vícar (4), Huércal de Almería (3), Huércal-Overa (3), Vera (3), Tíjola (2), Alboloduy (1), Alhabia (1), Benahadux (1), Berja (1), Fondón (1), Garrucha (1), La Mojonera (1), Felix (1), Gádor (1), Macael (1), Rioja (1), Tabernas (1) y Vélez-Rubio (1).

La Subdelegación de Defensa de Almería comunicará a los aspirantes almerienses clasificados como alumnos la plaza asignada, la puntuación obtenida y el centro de formación donde realizarán la fase de formación militar general, centro al que se incorporarán el próximo 3 de noviembre de 2025.