Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Ejército suma a 67 almerienses como soldados

De los aptos, 59 pertenecen al Ejército de Tierra, 3 a la Armada y 5 al Ejército del Aire y del Espacio

N. E.

Almería

Martes, 28 de octubre 2025, 14:34

Comenta

Un total de 67 jóvenes almerienses han conseguido plaza como soldado en el Ejército. Así lo ha desglosado la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar que ya ha asignado las 4.442 plazas ofertadas para el ciclo segundo del proceso selectivo para el ingreso en los centros de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería.

De los 189 solicitantes (146 hombres y 43 mujeres) de Almería han obtenido plaza 67 jóvenes (52 hombres y 15 mujeres). De los aptos, 59 pertenecen al Ejército de Tierra, 3 a la Armada y 5 al Ejército del Aire y del Espacio. En lo que respecta a las Unidades ubicadas en la provincia, 18 aspirantes han conseguido plaza en el Batallón de Zapadores II de la Legión.

Los seleccionados residen, en su mayoría, en la capital, con 18 soldados. En Roquetas de Mar hay doce y en El Ejido, 5. El resto se distribuye en Níjar (4), Vícar (4), Huércal de Almería (3), Huércal-Overa (3), Vera (3), Tíjola (2), Alboloduy (1), Alhabia (1), Benahadux (1), Berja (1), Fondón (1), Garrucha (1), La Mojonera (1), Felix (1), Gádor (1), Macael (1), Rioja (1), Tabernas (1) y Vélez-Rubio (1).

La Subdelegación de Defensa de Almería comunicará a los aspirantes almerienses clasificados como alumnos la plaza asignada, la puntuación obtenida y el centro de formación donde realizarán la fase de formación militar general, centro al que se incorporarán el próximo 3 de noviembre de 2025.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Moreno reclama acabar con los «privilegios del norte en detrimento del sur» con una «nueva reconciliación»
  2. 2 Un detenido al desmantelar un invernadero de marihuana con 5.600 plantas en Balanegra
  3. 3 Una pareja almeriense pondrá a prueba su relación en La Isla de las Tentaciones
  4. 4 La Escuela de Familia de Adra ofrece una charla sobre el trastorno por déficit de atención y el autismo
  5. 5 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso
  6. 6 Moreno sobre la protesta de Amama ante San Telmo: «Nunca es un fracaso que los ciudadanos se manifiesten libremente»
  7. 7 La investigación recaba pruebas un mes después del crimen de Antonio Campos
  8. 8 El PSOE denuncia que el Gobierno de Moreno Bonilla «trata a los almerienses como andaluces de segunda»
  9. 9 Detenido por transportar 12 garrafas con 300 litros de gasolina en su coche
  10. 10 El Paseo de Almería, el Torreón de Cabo de Gata o el Arena Center de El Toyo: los hitos municipales de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ejército suma a 67 almerienses como soldados

El Ejército suma a 67 almerienses como soldados