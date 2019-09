Educación no reabrirá el colegio de Tahal si no llegan más niños La delegada territorial de las consejerías de Educación y Deportes y de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, María del Carmen Castillo, insiste en que el colegio no está, al menos administrativamente, cerrado: «No estamos cerrando un colegio, no se cierran colegios. Lo que no hay es niños. Cerrar un colegio es otra cosa.» MIGUEL CÁRCELES Almería Martes, 24 septiembre 2019, 13:44

Las rejas que mantienen el colegio Otero Novas de Tahal cerrado a cal y canto -pese a que la Junta no lo considera un colegio cerrado- no volverán a abrirse este curso o los siguientes a no ser que de repente aparezan más niños por escolarizar llegados hasta Tahal o su entorno más directo. Esta mañana, la delegada territorial de las consejerías de Educación y Deportes y de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, María del Carmen Castillo defendía la decisión de derivar las escolarizaciones del área educativa de Tahal a Macael y cerrar el colegio de Tahal. Y en un encuentro con periodistas aseveraba que sólo una escolarización «sobrevenida» llevaría al Gobierno autonómico a replantearse la actual situación.

«Imagínese que llega una familia con cuatro chiquitos. Igual entonces hay que replantearse la situación y montar la unidad. Porque nosotros a lo largo del curso escolarizamos a casi 6.000 niños con anexos 9, como lo llamamos nosotros, que son procesos extraordinarios de escolarización», ha alegado Castillo.

La responsable de la cartera educativa en Almería se mostró «sorprendida» del interés adquirido en los medios de comunicación del cierre del colegio de Tahal y aseveró que se ha tratado de una decisión que se venía sopesando desde el curso pasado. «Nosotros no planificamos la escolarización ni en el mes de julio, ni en agosto, ni en septiembre tal y como vaya yendo. Nosotros vamos viendo desde el curso anterior qué vamos a hacer. Se detectó que en este centro en concreto, el Otero Novas de Tahal, había una situación en la que este curso se quedaba solo un chico de quinto de primaria. Porque sí que es cierto que había una niña de infantil de tres años pero iba y venía, infantil no es obligatoria la asistencia a la escolarización. La propia directora del centro puso en conocimiento de la situación», ha relatado Castillo.

No obstante, la delegada ha defendido que las familias conocían el problema, que se les había trasladado anteriormente. Una de las madres afectadas insistía ayer en que esa versión es falsa y que ella conoció de la decisión del cierre del colegio el 31 de julio, cuando fue avisada de que su hijo estaría escolarizado este curso en Macael y que debía acudir allí a formalizar la matrícula en septiembre. «Dejar a un niño solo jugando en el patio de un centro educativo nos parecía... Y eso fue lo que se le trasladó a la familia», ha defendido Castillo a capa y espada. «El alumno está matriculado desde finales de junio. Esa familia lo sabe desde el primer momento», subrayó, dudando de la versión de los padres. «No sé si hubo comunicación oficial, pero la directora del centro conocía el tema», ha insistido.

«Si el año que viene hay más niños en la localidad, que tiene unos 320 habitantes, por supuesto que se monta la unidad», ha añadido. «Se estudiaría la situación. No es lo mismo que vengan niños de 11 años que de 5, 6 o 7. Porque así hay una planificación a medio plazo», agregó. «Hay unidades que están funcionando con 4 o 5 niños». Es el caso de los Colegios Públicos Rurales: centros que comparten profesorado y que cuentan con aulas dispersas en núcleos de escasa población. Así hay enseñanza en colegios cercanos a Tahal como Benizalón, Chercos o Serón.

La delegada, no obstante, insistió en negar que el colegio de Tahal, sin niños, sin profesores y con las verjas cerradas a cal y canto, esté cerrado. «No estamos cerrando un colegio, no se cierran colegios. Lo que no hay es niños. Cerrar un colegio es otra cosa», defendió.