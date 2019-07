Educación oculta los datos del 'Plan Imbroda' de verano, una semana después de empezar Por 15 euros los menores podrían acceder a un plan de quince días en el que docentes voluntarios con ingresos extraordinarios intentarían fijar algunos de los contenidos que no habían conseguido absorber durante el curso M. C. Almería Martes, 9 julio 2019, 01:21

Se denominó Programa de Refuerzo Educativo y Deportivo, y ha traído tras de sí uno de los mayores fracasos que se recuerdan en el sistema docente público andaluz. Nacido de la mano del consejero estrella de Ciudadanos, Javier Imbroda, tenía previsto beneficiar a unos 11.400 alumnos en la provincia de Almería. Por un precio módico, 15 euros de matrícula a abonar por los progenitores, los menores podrían acceder a un plan de quince días en el que docentes voluntarios con ingresos extraordinarios (unos 30 euros a la hora) intentarían fijar algunos de los contenidos que no habían conseguido absorber durante el curso. Además, durante la jornada escolar también tomarían parte de actividades deportivas -con las que combatir la obesidad infantil-.

Sin embargo, desde el inicio se observó que el plan lejos de cumplir las expectativas iba a ser un fiasco. Al programa, que se iba a desarrollar inicialmente en 26 centros escolares de la provincia, sólo se apuntaron en Almería 287 alumnos, un 2,5% de los previstos por la Consejería de Educación y Deportes del gobierno bipartito (PP y Cs) en la Junta de Andalucía. Desde que se conocieran esos datos, la Consejería ha sido absolutamente hermética. Pese a los numerosos intentos de este diario por conocer qué centros iban a implementar este plan de los 26 previstos inicialmente o cómo se iba a reestructurar la oferta educativa complementaria, que viene sufragada con 10,5 millones de euros de fondos europeos y el copago por parte de las familias, la Consejería no ha ofrecido ninguna respuesta.

Desde la Delegación Territorial de las consejerías de Educación y Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería se apuntaba ayer en el mismo sentido en el que lo ha venido haciendo a lo largo de más de una semana de demandas de información: a los servicios centrales de Sevilla, quienes debían coordinar los datos y ofrecerlos a la prensa. Pero es que el Programa de Refuerzo Educativo y Deportivo cumple hoy nueve días de materialización, más de la mitad del primer periodo.

El casi nulo éxito de la iniciativa del consejero Imbroda no sólo se quedó del lado de las familias y del alumnado: tampoco atrajo a los docentes, que de forma voluntaria podían inscribirse en el listado para tomar parte del proceso selectivo y optar a una de las plazas de cobertura extraordinaria -con plus salarial-. En el global andaluz fueron más 'profes' que alumnos los que optaron, pero ni de lejos se habría conseguido dotar al programa del profesorado necesario si las familias hubieran demostrado un interés que han dejado claro que no tienen por el plan Imbroda. El más claro detalle está en el resultado: las preinscripciones dejaban libres 97 de cada 100 plazas ofertadas.