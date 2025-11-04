Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El delegado Francisco Alonso, con María Ortuño y José Luis García, en la EI 'La Alcazaba'. IDEAL

Educación tiene en ejecución 28 obras en centros educativos por 30,4 millones

El delegado visita en la capital la Escuela Infantil 'La Alcazaba', donde la Junta ha finalizado la renovación de espacios

J. S.

Almería

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:01

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP), Francisco Alonso, ha visitado este martes las instalaciones de la Escuela Infantil 'La Alcazaba' de Almería, ... donde informó de que la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, a través de la Agencia Andaluza Pública de Educación, ha finalizado las obras de renovación de espacios educativos en este centro de enseñanza de la capital, que este curso 2025- 2026 suma 10 unidades y un total de 50 alumnos de 0 a 3 años.

