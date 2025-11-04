Educación tiene en ejecución 28 obras en centros educativos por 30,4 millones

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP), Francisco Alonso, ha visitado este martes las instalaciones de la Escuela Infantil 'La Alcazaba' de Almería, ... donde informó de que la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, a través de la Agencia Andaluza Pública de Educación, ha finalizado las obras de renovación de espacios educativos en este centro de enseñanza de la capital, que este curso 2025- 2026 suma 10 unidades y un total de 50 alumnos de 0 a 3 años.

Alonso explicó que con «esta actuación, que ha supuesto una inversión cercana a los 54.000 euros, ha consistido en la renovación de los aseso y vestuarios, así como en la creación de un aseo adaptado». En concreto, detalló el delegado de la Junta, «se ha reformado un aseo infantil existente en la planta baja y se ha adaptado a la normativa actual, incorporando una bañera y un cambiador y adecuando la división de este aseo con el aula para el control de ambos espacios por parte del profesorado».

También Francisco Alonso recordó que «la Consejería de Desarrollo Educativo y FP tiene en estos momentos en ejecución 28 actuaciones en los centros educativos de la provincia de Almería por un valor de 30,4 millones para la creación o mejora de las instalaciones y espacios educativos de los colegios e institutos de la provincia como la Escuela Infantil La Alcazaba de Almería».

Finalmente, el titular de la administración educativa provincial señaló durante su intervención que «este centro es un ejemplo de que en la Junta de Andalucía estamos trabajando para que todos los almerienses accedan a una educación pública de calidad con la ejecución de mejoras en las instalaciones pero también dotando a nuestros centros de servicios para favorecer la conciliación laboral de las familias como el aula matinal, el comedor o el Programa de Atención Socioeducativa en Zonas con necesidades de Transformación Social para promover las condiciones necesarias que garanticen el derecho a la educación de nuestros alumnos más vulnerables».

A la visita, que estuvo dirigida por la directora del centro, María del Socorro Ortuño, se sumó también el gerente provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), José Luis García Flores.