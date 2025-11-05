Los ediles de PSOE y Podemos abandonan el Pleno de Almería por la moción de Gaza

Los últimos minutos del Pleno Municipal el Ayuntamiento de Almería de este miércoles, que tenía entre sus principales puntos la aprobación inicial del presupuesto para ... 2026, se ha visto alterado por la decisión de los concejales del PSOE y de Podemos-IU-LV de abandonar sus escaños en la última de las mociones tratadas, dirigida a «promover la acción municipal frente al genocidio de Gaza perpetrado por el Estado Sionista de Israel y en apoyo al pueblo palestino».

Una propuesta que ha quedado, eso sí, fuera de votación. «Hoy, este Pleno tiene que decidir si quiere estar del lado de las víctimas o quiere estar del lado de los verdugos. Y está claro, lamentablemente, que ustedes ya lo han decidido porque, que lo sepa la gente, si estamos tratando esta moción en el apartado de no resolutiva es porque ustedes, porque el Partido Popular, ha vetado a la Plataforma Almería con Palestina para no tener que votar su moción», ha comenzado su intervención el portavoz de Podemos, Alejandro Lorenzo, formación que firma la propuesta junto al Grupo Municipal Socialista.

Lorenzo ha indicado que el «veto injusto», a su juicio, de esta propuesta viene justificado en que «no son competencias de este plenario», por lo que queda relegada a moción no resolutiva.

«Por esa regla de tres, no tendríamos que haber debatido ninguna de sus deplorables mociones», ha sentenciado el edil de Podemos, en referencia a las propuestas del PP para instar al Gobierno de España a adoptar «políticas migratorias que generen integración» y «llevar a cabo políticas en apoyo de los trabajadores autónomos». Ambas, cabe señalar, han salido adelante dado que el PP cuenta con mayoría absoluta.

En este punto, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha tomado la palabra para dirigirse al secretario municipal, quien ha confirmado que fue él mismo quien propuso que se presentase esta moción como no resolutiva en el Pleno. «Trasladar desinformación a la ciudadanía es un arma muy peligrosa, señor Lorenzo», le ha interpelado la regidora.

Fátima Herrera, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha mostrado su «disconformidad» con la decisión del secretario. Y, aún así, ha sostenido que, a su entender, «es una decisión arbitraria del PP». Ha asegurado Herrera que «no hay voluntad política de votar esto».

Martín de los Reyes, concejal de Vox, ha tomado la palabra en este punto del Orden del Día para criticar duramente las intenciones de los proponentes: «A ustedes les importa Gaza tanto como Valencia, Canarias o España. No les importa absolutamente nada. Con este apoyo a Gaza solo pretenden crear tensión y dividir artificalmente a los españoles», ha pronunciado el edil. «Además, - ha continuado-, pretenden ocultar su corrupción, su golpe de estado a las instituciones españolas con consignas facilonas que sirven de cortina de humo a su desastroso gobierno corrupto».

Hasta África se ha trasladado, por su parte, la portavoz municipal, Sacramento Sánchez, que ha acusado a PSOE y Podemos-IU-LV de ignorar «el resto de conflictos» que existen en el mundo. «A mí me gustaría saber qué piensan ustedes de la masacre de cristiano que se está produciendo, además de en Nigeria en República Democrática del Congo». Cuestión sobre la que le ha interpelado, entre interrupciones, el concejal de Podemos: «¿Sabe usted quién está perpetrando esas matanzas de cristianos en Nigeria? Es un grupo terrorista que está financiado por los de siempre, por estas democracias liberales y occidentales que tanto defienden los derechos humanos, como el caso de Siria».

Ante una situación cada vez más acalorada, finalmente, los ediles de las dos formaciones proponentes han optado por levantarse del pleno, en el que estaba presente también una representación de Almería por Palestina, plataforma que había convocado en la mañana de este miércoles una concentración frente al Ayuntamiento de Almería antes de comenzar la sesión.

«Nos vamos a marchar, pero con la cabeza muy alta y con la conciencia muy limpia«, ha concluido la socialista Fátima Herrera antes de levantarse junto al resto de sus compañeros y el concejal de Podemos y colocar banderas de Palestina en su bancada, prohibidas por el reglamento y que, por ello, la alcaldesa ha llamado a retirar a agentes de la Policía Local.

Tras esta tensa situación, la alcaldesa ha retomado la palabra ante la alusión directa a su partido. «Como han aludido directamente al Partido Popular diciendo que no queremos pronunciarnos, me pronuncio en nombre del grupo del Partido Popular. Este grupo político está totalmente en contra y condena enérgicamente cualquier acto de violencia que cercene, además, la vida de mujeres, niños, mayores, personas al fin y al cabo, independientemente del género, independientemente de la religión que profesen, independientemente del país donde vivan», ha manifestado Vázquez, quien ha concluido criticando que la «extrema izquierda está acostumbrando a este país a polarizar y dividir a la sociedad, a generar conflictos».