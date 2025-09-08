La VI edición de los Premios del Casco Histórico de Almería ya tiene galardonados El acto se celebrará en el claustro de la Catedral de la Encarnación de Almería, el sábado 27 de septiembre a las 20 horas

La Asociación de vecinos del Casco Histórico de Almería hará entrega de sus premios, en su sexta edición, el sábado 27 de septiembre, a las 20 horas, en el Claustro de la Catedral de la Encarnación de Almería. Unos premios con los que pretendemos situar el foco de atención en el valor tangible, y a la vez simbólico e intangible, de este barrio en el que se refleja toda la ciudad. No en vano, el Casco Histórico de Almería es el epicentro de la ciudad y el lugar en el que se gestó la historia, cultura, tradiciones, valores que identifican la ciudad de Almería.

En esta sexta edición seguiremos siendo fieles, como en los años anteriores, a quienes han demostrado un notable compromiso cultural, empresarial, comercial y hostelero; a quienes se han implicado en su día a día con este barrio y difunden sus valores, tradiciones y cultura; a los más jóvenes que ya hacen historia, pero también a la institución, y a la persona que ejemplifica todo aquellos valores que engloban lo mejor de la sociedad, señala la presidenta de la Asociación de Vecinos Casco Histórico de Almería, Magdalena Cantero.

Premiados

Compromiso Cultural. Asociación Amigos de la Alcazaba, nacida en el año 2004 con el objetivo de colaborar con la dignificación del monumento más emblemático de nuestra ciudad, la Alcazaba de Almería, sin perder de vista el patrimonio de la ciudad y la provincia. Si hubiera que definir en una palabra su papel como asociación cultural, sería el de activismo, sin renunciar a su independencia. Defensora a ultranza del monumento icónico de la ciudad y su relación con el Casco Histórico de Almería, alza la voz para alertar y denunciar la mala gestión pública, mientras logra inculcar el amor por el patrimonio almeriense a través de su conocimiento y difusión.

Comerciante Histórico. Ultramarinos Finos San Antonio es uno de los comercios más antiguos de la capital y el lugar donde encontrar lo mejor de cada lugar, no en vano el nombre de ultramar evoca un pasado histórico en el que España se nutria de productos lejanos y exóticos. Situado en la Calle Castelar y en el bajo de un edificio que conserva la arquitectura clásica, es un ejemplo vivo de los antiguos colmados de la ciudad donde los vecinos hacían sus compras, y lo más importante, se irradiaba la vida de la ciudad. Un comercio de toda la vida y para toda la vida.

Joven con Historia. Carlos del Pino Martínez, estudiante de Bellas Artes en la Universidad de Granada, tras haber iniciado sus estudios artísticos en la Escuela de Arte de Almería que compagina con su formación musical como violinista en el Real Conservatorio Profesional de Música de Almería. Desde su infancia, nutrida en el amor al Casco Histórico gracias a su familia, mantiene un permanente contacto con este barrio que no duda en recrear en sus obras. Miembro activo de las hermandades de la Santa Cena y los Estudiantes de Almería, ha sido el autor del cartel de las Glorias de Almería 2025.

Institución. Universidad de Mayores de la Universidad de Almería. Un sueño de los vecinos del Casco Histórico es que la universidad forme parte del día a día del barrio por el dinamismo y el impulso que supondría para el Casco Histórico, pero a veces, perdemos de vista que la Ual está entre nosotros desde el año 1998, a través de los más de 800 alumnos/as que convierten a la Calle Gerona en un hervidero de sonrisas, curiosidad, conocimiento y rejuvenecimiento activo. La Universidad de Mayores ofrece una diversa propuesta científica y cultural destinada a los mayores de 55 años; promueve las relaciones intergeneracionales, reduciendo los estereotipos negativos acerca de la vejez y proporciona el ambiente óptimo para el establecimiento de las relaciones sociales y la integración.

Compromiso empresarial. Cristobal Muñoz Caballero. Hay quienes nacen en un lugar y miran hacia otro lado olvidándose de su pasado y el de su familia. No es el caso de Cristobal que nacido en la Calle Soto, lleva 64 años de presencia en la Calle de La Reina. Una calle que como muchas otras del Casco Histórico ha sido castigada, más que por el paso del tiempo, por quienes no creen en el Casco Histórico. Aún así, este protésico dental nunca se ha movido de este entorno, a los pies de la Alcazaba, aún a costa de exponer su propio patrimonio, pues su objetivo no es otro que dibujar las mejores de las sonrisas.

Implicación social. Constituida, casi hace una década, La Mesa del Ferrocarril de Almería aglutina a un nutrido grupo de hombres y mujeres, representantes de la sociedad almeriense, que se unió para lanzar un grito conjunto, Almería, no podía seguir anclada en el siglo XIX, perpetuándose nuestro alejamiento geográfico por la falta de infraestructuras ferroviarias. Reuniones a todos los niveles de las administraciones, reclamaciones, denuncias, con el objetivo de que por fin Almería acceda a lo que es común en otros puntos de nuestro país, un tren que nos una y permita el despegue turístico y comercial de Almería.

Compromiso. Subdelegación de Defensa. Construido a finales del siglo XVIII como Casa de la Misericordia para acoger a necesitados. Desde la guerra de la Independencia comenzó a ser utilizado como cuartel de las unidades militares con sede en Almería como el Regimiento de Infantería de Línea Almería o el Regimiento de Infantería Nápoles nº24, disuelto en 1964, Gobierno Militar y en la actualidad es la Subdelegación de Defensa además de estar ubicados otros organismos castrenses como Juzgado Togado Militar Territorial nº 23, Delegación Provincial del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y otros.

El Casco Histórico de Almería comparte su día a día con las familias militares que son una parte fundamental del barrio. Pero además, este premio es un reconocimiento a una de las instituciones más valoradas en nuestro país, por su entrega total a la defensa de España y los españoles, por tareas como el apoyo a la reconstrucción tras la DANA, la lucha contra los incendios, y cuantas tareas garantizan la seguridad de España y los españoles.

Valores. Áurea Martínez Navarro, es un emblema en Almería, como periodista y mujer. No solo fue la primera mujer periodista en cubrir el suceso del accidente nuclear de Palomares en 1966, sino que siempre se ha enfrentado a los estereotipos y tópicos que deben ser ajenos a la tarea periodística. Ha sido, además de funcionaria de la administración central, redactora de Radio Juventud y corresponsal de las agencias de noticias 'Efe¨ y 'Cifra', y su vida es un acto de entrega a los demás, bien apoyando a los enfermos de cáncer de la provincia, colaborando durante más de treinta años con la AECC, como a través de proyectos culturales o cofrades en la Iglesia de San Pedro. Conocedora a ultranza del valor de las palabras, como buena periodista, no duda en hacer buen uso de ellas como herramienta poderosa contra las injusticias.

Será el periodista Alfredo Casas quien conduzca la gala. Una cita que año tras año convierte al claustro de la Catedral de Almería en una cita ineludible.

