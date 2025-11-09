Economía digital en Almería: Inteligencia Artificial, computación en la nube y ciberseguridad

La transición hacia la economía digital que vive Andalucía tiene una clara repercusión en Almería. La reciente alianza entre la Junta de Andalucía y Google, ... sellada para acelerar la transformación digital de la comunidad, abre una nueva etapa para el desarrollo de la economía digital en la provincia. Inteligencia artificial, computación en la nube, ciberseguridad y emprendimiento digital son las cuatro grandes áreas en las que se centrará la colaboración, con el objetivo de consolidar una economía más competitiva, sostenible y conectada.

El acuerdo, con una vigencia inicial de dos años prorrogables, se enmarca dentro de la planificación estratégica de la Junta en materia de digitalización y supone un paso adelante hacia una administración más cercana y eficiente, además de una oportunidad para que Almería, junto al resto de las provincias andaluzas, refuerce su papel en el mapa tecnológico andaluz.

Inteligencia artificial y computación en la nube

La inteligencia artificial (IA) y la computación en la nube se han convertido en pilares esenciales para el desarrollo de empresas y administraciones. Gracias a la colaboración con Google, la Agencia Digital de Andalucía pondrá a disposición de entidades públicas y privadas recursos tecnológicos de última generación, incluyendo el acceso a herramientas de IA generativa y soluciones de almacenamiento en la nube seguras y sostenibles.

En Almería, esto se traduce en nuevas posibilidades para sectores clave como la agricultura de precisión, la gestión energética, el turismo inteligente o la sanidad digital. Empresas tecnológicas y startups locales podrán beneficiarse de la infraestructura cloud y de los programas de colaboración impulsados por la Junta, integrándose en una red global de innovación.

Formación y talento digital

Uno de los ejes principales del acuerdo es la capacitación tecnológica de la ciudadanía. La Junta de Andalucía desarrollará, con el apoyo de Google, programas de formación en competencias digitales dirigidos tanto a empleados públicos como a la población general, incluyendo cursos específicos en inteligencia artificial para jóvenes.

En el caso de Almería, estas iniciativas se vincularán a los centros educativos, universidades y espacios de emprendimiento digital, fomentando el aprendizaje de herramientas avanzadas y el uso ético de la tecnología. El objetivo es reducir la brecha digital y mejorar la empleabilidad en un mercado laboral cada vez más vinculado a la innovación tecnológica.

Ciberseguridad: un reto compartido

La protección de datos y la seguridad digital son elementos fundamentales de esta estrategia. Aunque el Centro de Ciberseguridad de la Junta tiene su sede en Málaga, la iniciativa beneficiará a todas las provincias andaluzas, incluyendo Almería, mediante la creación de protocolos de actuación, asesoramiento técnico y formación especializada.

Las instituciones, empresas y administraciones locales podrán reforzar sus capacidades frente a ciberataques y amenazas informáticas, un aspecto clave para garantizar la confianza digital y el funcionamiento de los servicios públicos.

Emprendimiento digital y colaboración público-privada

El acuerdo también refuerza el ecosistema emprendedor andaluz a través del programa Google for Startups, que permitirá que proyectos con potencial tecnológico puedan acceder a la red global de innovación de la compañía. Se fomentará, además, la igualdad de oportunidades y el liderazgo femenino en el ámbito tecnológico.

Estas líneas de acción se suman a la Estrategia de Emprendimiento Digital y Transformación Digital de la PYME 2030, que busca modernizar el tejido empresarial andaluz y ofrecer a las pequeñas y medianas empresas herramientas para competir en el entorno digital global.

Un horizonte digital para Almería

Todas estas actuaciones se enmarcan en una estrategia integral que incluye la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial 2030, la Estrategia Cloud de Andalucía 2030 y el Plan de Capacitación Digital 2022-2025, entre otras. El objetivo final es acelerar la transformación digital de la comunidad y situar a provincias como Almería en la vanguardia tecnológica del sur de Europa.

Con esta hoja de ruta, Almería tiene ante sí una oportunidad para mejorar su posición como territorio innovador y referente en la economía digital andaluza.