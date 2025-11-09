Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La formación sobre Inteligencia Artificial será impulsada por la Administración andaluza.

Economía digital en Almería: Inteligencia Artificial, computación en la nube y ciberseguridad

La provincia se posiciona para aprovechar el impulso tecnológico, buscando fomentar la formación, la seguridad y la innovación empresarial

E. Gabriel Llanderas

Almería

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:50

La transición hacia la economía digital que vive Andalucía tiene una clara repercusión en Almería. La reciente alianza entre la Junta de Andalucía y Google, ... sellada para acelerar la transformación digital de la comunidad, abre una nueva etapa para el desarrollo de la economía digital en la provincia. Inteligencia artificial, computación en la nube, ciberseguridad y emprendimiento digital son las cuatro grandes áreas en las que se centrará la colaboración, con el objetivo de consolidar una economía más competitiva, sostenible y conectada.

