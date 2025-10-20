Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ecologistas denuncian un nuevo vertido ilegal de plásticos en una rambla de Almería

Los residuos encontrados corresponden a una fase intermedia del tratamiento industrial del plástico procedente de la agroindustria

David Roth

Almería

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:46

Ecologistas en Acción Almería ha denunciado públicamente un nuevo vertido ilegal en el cauce de una rambla de la provincia, esta vez consistente en residuos plásticos triturados. La alerta fue activada por la ciudadanía, y tras la comprobación 'in situ' de las coordenadas facilitadas, los ecologistas confirmaron la presencia de los desechos en una zona cercana a la Finca Experimental UAL-Anecoop, de fácil acceso para vehículos. El vertido ya aparece reflejado en Google Maps desde marzo de 2025.

A diferencia de los restos agrícolas que suelen encontrarse en estas ramblas vinculados a los invernaderos, el plástico triturado apunta a una actuación irresponsable y posiblemente delictiva. Según el doctor Nicolás Olea, «todos los plásticos en el medioambiente, fragmentados, son tóxicos». Estos residuos se degradan en microplásticos que contaminan el suelo, los acuíferos e incluso pueden llegar al mar, generando un daño ambiental que puede ser irreversible.

El plástico encontrado sugiere que procede de una fase intermedia del tratamiento industrial de residuos, tras procesos de recogida, lavado, trituración y preparación para su reutilización. Por ello, se descarta que el vertido haya sido accidental.

El informe Banderas Negras 2025 ya advertía de que este tipo de prácticas ilegales representan una grave amenaza para el medio ambiente, especialmente en las ramblas almerienses, ecosistemas frágiles que funcionan como corredores ecológicos, zonas de recarga de acuíferos y vías naturales de evacuación hacia el mar. Además, ponen en riesgo la salud pública y dañan la imagen del sector agrícola, en el que muchas empresas cumplen con la normativa ambiental.

Ecologistas en Acción Almería exige a la Junta de Andalucía, al Seprona y a los ayuntamientos implicados que se abra una investigación urgente para identificar a los responsables y aplicar sanciones ejemplares que desincentiven estas prácticas, que se repiten desde hace años. Asimismo, piden un refuerzo de la vigilancia ambiental en zonas sensibles y un mayor control sobre las empresas gestoras de residuos. «La pasividad institucional no puede seguir permitiendo que nuestras ramblas se conviertan en vertederos ilegales», concluyen.

