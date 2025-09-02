Los ecologistas denuncian el incendio de la planta de reciclaje por su potencial toxicidad Desde varios kilómetros a la redonda era visible la gran columna de humo gris, signo inequívoco de la magnitud del incendio

B. Abril Almería Martes, 2 de septiembre 2025, 12:35

La Coordinadora Ecologista Almeriense, una plataforma de entidades ecologistas del territorio, ha denunciado al Ayuntamiento de Almería, a la Consejería de Medio Ambiente y a la concesionaria del servicio de reciclaje de Almería por el incendio ocurrido este fin de semana en la planta.

La Coordinadora Ecologista Almeriense ha señalado que el incendio producido hace un par de días en la planta de residuos agrícolas Reciclados Almerienses 2005, ubicada en la zona de las Cuevas de los Medina, en la capital almeriense, produjo una gran contaminación atmosférica «que aunque el viento de Poniente nos quitó la nube tóxica de la capital la llevó y distribuyó por el Levante almeriense», aparentemente «disolviéndola».

Según relatan desde la plataforma, este acontecimiento ha evidenciado «una falta de control de nuestras administraciones sobre este tipo de empresas», pues «con el menor accidente ponen en peligro la salud de cientos de miles de almerienses. Máxime teniendo en cuenta que este suceso se ha repetido ya en varias ocasiones en nuestra ciudad en empresas similares». Y es que, según la versión de la plataforma ecologista, si hubiera habido viento de Levante hubiera producido «intoxicación» a toda la capital, «ya que en la combustión de los productos almacenados se han generado emisiones altamente tóxicas al aire»m tales como «metales, dioxinas, furanos, gases ácidos, partículas y dióxido de carbono», las cuales «pueden provocar problemas respiratorios, afecciones en los sistemas endocrino, nervioso y reproductivo, además de diversos tipos de cáncer, entre otros padecimientos». Asimismo, se pueden haber liberado «nanopartículas», esto es, contaminantes orgánicos persistentes que se alojan en los tejidos del cuerpo, entran al torrente sanguíneo y a los pulmones. En palabras de la Organización Mundial de la Salud: las dioxinas son «delincuentes de repetición» para el medio ambiente. Tienen la dudosa distinción de pertenecer al «club de la docena sucia», grupo especial de peligrosos productos químicos conocidos como contaminantes orgánicos persistentes.

Es por lo que la Coordinadora Ecologista Almeriense ha denunciado ante la Guardia Civil (Servicio de Protección de la Naturaleza) los hechos acontecidos para que se investiguen las posibles negligencias en que han podido incurrir, se comprueben si han cometido delitos contra el medio ambiente y se depuren posibles responsabilidades de este incendio. La denuncia se enfoca hacia la concesionaria, pero también hacia las administraciones con competencias en este tema (el Ayuntamiento de Almería y la Consejería de Medio Ambiente), por «posible dejación de sus responsabilidades en el control de la seguridad de esta empresa». Asimismo que se investigue si se ha producido una eliminación incontrolada o deliberada de residuos.