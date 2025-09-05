Las dunas de Mónsul, en peligro por la creciente presión turística El tránsito y la subida están prohibidos para preservar el ecosistema, pero muchas personas no cumplen la norma

El sistema dunar de la playa de Mónsul, en Níjar, está considerado uno de los enclaves naturales más singulares del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Se trata de un espacio protegido y especialmente frágil, por lo que, desde hace tiempo, está prohibido subir o transitar sobre las dunas con el fin de evitar su erosión y garantizar su conservación. Esto queda reflejado en letreros a la entrada de esta zona.

Sin embargo, vídeos publicados recientemente en redes sociales han puesto de manifiesto que esta medida no siempre se respeta. Cada vez resulta más habitual ver cómo grupos de turistas o senderistas pasan por encima sin darse por aludidos con las prohibiciones. En un clip compartidos en TikTok puede verse a dos personas subiendo a la duna pese a que está expresamente restringido el acceso, lo que ha desatado un debate entre los usuarios sobre la conveniencia y la aplicación de estas restricciones.

Opiniones encontradas

Los comentarios en la publicación reflejan la división de opiniones entre quienes critican las normas y quienes defienden su necesidad. Algunos recuerdan que «de toda la vida se ha subido» y que ahora «está todo prohibido, menos para los políticos», mientras que otros insisten en que el veto es imprescindible porque, si todo el mundo accediera, «la duna acabaría estropeándose». También hay mensajes que relativizan el impacto, preguntándose «qué le va a pasar a la duna».

Lo que dice la ley

La prohibición de subir a las dunas no es una simple recomendación, sino que está respaldada por la Ley 2/1989, de 18 de julio, que aprueba el inventario de espacios protegidos y establece normas para las formaciones geológicas frágiles de Andalucía. Tanto en Mónsul como en la duna fósil de Los Escullos, los visitantes deben cumplir la normativa para evitar la degradación de estructuras formadas hace más de 100.000 años.

Estas dunas, incluidas en el Inventario Andaluz de Georrecursos, presentan una gran fragilidad y riesgo de fractura, sobre todo la formación rocosa de Los Escullos que podría quebrarse debido al peso de personas que acostumbraban a subirse a ella, a menudo, para hacerse fotografías. En el caso de las dunas de arena, el tránsito humano provoca la erosión del modelado en Taffoni, esas cavidades redondeadas que caracterizan su superficie.

Las sanciones por incumplir la normativa oscilan entre 601,02 y 60.101,21 euros, en función de la gravedad de la infracción. La Junta de Andalucía ha previsto además actuaciones para delimitar senderos de acceso, colocar cartelería, revegetar las dunas con barrón e instalar captadores de arena, con el fin de regenerar el sistema dunar y desalentar el tránsito sobre estas formaciones.

Conservación frente a costumbre

Lo cierto es que el sistema dunar de Mónsul es un ecosistema vulnerable a la acción humana. El simple tránsito de personas puede alterar su equilibrio natural y provocar daños difíciles de revertir, según los expertos. Por ello, las administraciones mantienen la prohibición y recuerdan que existen sanciones si se incumple.

La polémica en redes pone de manifiesto la tensión entre la creciente presión turística y la necesidad de proteger el patrimonio natural del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.