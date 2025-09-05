Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dos personas atraviensan la duna de Mónsul.

Las dunas de Mónsul, en peligro por la creciente presión turística

El tránsito y la subida están prohibidos para preservar el ecosistema, pero muchas personas no cumplen la norma

E. Gabriel Llanderas

Almería

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:54

El sistema dunar de la playa de Mónsul, en Níjar, está considerado uno de los enclaves naturales más singulares del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Se trata de un espacio protegido y especialmente frágil, por lo que, desde hace tiempo, está prohibido subir o transitar sobre las dunas con el fin de evitar su erosión y garantizar su conservación. Esto queda reflejado en letreros a la entrada de esta zona.

Sin embargo, vídeos publicados recientemente en redes sociales han puesto de manifiesto que esta medida no siempre se respeta. Cada vez resulta más habitual ver cómo grupos de turistas o senderistas pasan por encima sin darse por aludidos con las prohibiciones. En un clip compartidos en TikTok puede verse a dos personas subiendo a la duna pese a que está expresamente restringido el acceso, lo que ha desatado un debate entre los usuarios sobre la conveniencia y la aplicación de estas restricciones.

Opiniones encontradas

Los comentarios en la publicación reflejan la división de opiniones entre quienes critican las normas y quienes defienden su necesidad. Algunos recuerdan que «de toda la vida se ha subido» y que ahora «está todo prohibido, menos para los políticos», mientras que otros insisten en que el veto es imprescindible porque, si todo el mundo accediera, «la duna acabaría estropeándose». También hay mensajes que relativizan el impacto, preguntándose «qué le va a pasar a la duna».

Lo que dice la ley

La prohibición de subir a las dunas no es una simple recomendación, sino que está respaldada por la Ley 2/1989, de 18 de julio, que aprueba el inventario de espacios protegidos y establece normas para las formaciones geológicas frágiles de Andalucía. Tanto en Mónsul como en la duna fósil de Los Escullos, los visitantes deben cumplir la normativa para evitar la degradación de estructuras formadas hace más de 100.000 años.

Estas dunas, incluidas en el Inventario Andaluz de Georrecursos, presentan una gran fragilidad y riesgo de fractura, sobre todo la formación rocosa de Los Escullos que podría quebrarse debido al peso de personas que acostumbraban a subirse a ella, a menudo, para hacerse fotografías. En el caso de las dunas de arena, el tránsito humano provoca la erosión del modelado en Taffoni, esas cavidades redondeadas que caracterizan su superficie.

Las sanciones por incumplir la normativa oscilan entre 601,02 y 60.101,21 euros, en función de la gravedad de la infracción. La Junta de Andalucía ha previsto además actuaciones para delimitar senderos de acceso, colocar cartelería, revegetar las dunas con barrón e instalar captadores de arena, con el fin de regenerar el sistema dunar y desalentar el tránsito sobre estas formaciones.

Conservación frente a costumbre

Lo cierto es que el sistema dunar de Mónsul es un ecosistema vulnerable a la acción humana. El simple tránsito de personas puede alterar su equilibrio natural y provocar daños difíciles de revertir, según los expertos. Por ello, las administraciones mantienen la prohibición y recuerdan que existen sanciones si se incumple.

La polémica en redes pone de manifiesto la tensión entre la creciente presión turística y la necesidad de proteger el patrimonio natural del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Roquetas de Mar por retener y robar a un conductor en 2022
  2. 2 El proyecto pionero para mejorar la seguridad de La Mojonera
  3. 3 La Junta lleva ejecutado el 60% de las obras de emergencia por DANA en el cauce del río Almazora
  4. 4 Cuando la vuelta al cole se hace punto a punto
  5. 5 Ultiman el montaje de la caseta municipal de la Feria de Adra
  6. 6 El Ayuntamiento de Adra pone a punto los colegios para la vuelta a las aulas
  7. 7 La Asociación de Vecinos de Las Colinas informa sobre el asesoramiento a los consumidores
  8. 8 La pareja de Ana Julia Quezada declarará el martes en el caso de amenazas a la madre de Gabriel
  9. 9 La Red de Bibliotecas fomenta la «pasión» por los libros de un nuevo curso de los clubes de lectura
  10. 10 Reabren la causa contra David Bravo, exdiputado por Almería, por presunta violencia de género

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las dunas de Mónsul, en peligro por la creciente presión turística

Las dunas de Mónsul, en peligro por la creciente presión turística