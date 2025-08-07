El Dreambeach, un fortín para velar por la seguridad de los 'dreamers' El Palacio de Exposiciones y Congresos de El Toyo acoge el puesto de mando avanzado, que cuenta con siete equipos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

El Dreambeach es uno de los mayores festivales de música electrónica y actual pero es, también, un motivo para la congregación de miles de almas en un espacio reducido con todo lo que ello conlleva. Por ello, las administraciones han creado un puesto de mando avanzado que tratará, durante las jornadas que dura este evento, de velar por la seguridad de los 'dreamers'.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado este jueves, junto a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín, y al subdelegado del Gobierno, José María Martín, las instalaciones del dispositivo especial de seguridad que conforman las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que velarán hasta el domingo por que la normalidad reine durante estas jornadas.

Un dispositivo que está formado por Policía Local de Almería, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Autónoma, Protección Civil, Bomberos de Almería y Emergencias 112 Andalucía, que velará por el correcto desarrollo del evento, con especial atención a la seguridad ciudadana, la prevención de delitos, el control de accesos y la vigilancia en los alrededores del recinto donde se celebrará el festival y la línea de costa.

El Puesto de Mando Avanzado, como el año anterior, se ubicará en las instalaciones del Palacio de Exposiciones y Congresos 'Cabo de Gata-Ciudad de Almería', desde el que se coordinarán todas las actuaciones necesarias, principalmente, en materia de seguridad y movilidad.

En este puesto avanzado están ubicados los puntos de depósito provisional de vehículos, objetos perdidos y el acopio del decomiso en el caso de actividades no permitidas (venta ilegal). Además, por parte del Ayuntamiento, se intensificará la labor de vigilancia y control en zonas aledañas al recinto de conciertos al objeto de que la celebración del festival tenga la menor incidencia posible.

Durante la celebración del festival, se habilitará un retén de bomberos con presencia las 24 horas, se contará con voluntarios de Protección Civil y se reforzará el servicio de socorrismo en las playas aledañas a la celebración del evento.

La Policía Nacional, por su parte, cuenta con un «dispositivo completo» y ha instalado cámaras con visión 360º en el centro del recinto y tiene previsto el uso de drones, la presencia de guías caninos y de la Unidad de Caballería.

Además, ha dispuesto, a lo largo de los tres días de duración del evento, la presencia de equipos de la Unidad de Intervención y Prevención (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), así como patrullas y agentes de paisano.

De forma preventiva, la Policía Nacional ha desarrollado ya labores previas de inteligencia al objeto de identificar de inmediato, durante la celebración del Dreambeach, la presencia de posibles sospechosos relacionados con distintas actividades ilícitas.

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil llevará a cabo controles aleatorios en las principales entradas y salidas del recinto para evitar el consumo de alcohol y drogas. La compañía territorial, que contará con refuerzos llegados de otras provincias, desplegará también unidades del Seprona y de la Patrulla Fiscal, que supervisarán la línea de costa para prevenir posibles fiestas alternativas o incidentes en zonas no autorizadas.

La Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Autónoma también formará parte del dispositivo, en estrecha colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El operativo busca, no en vano, garantizar tanto la seguridad de los asistentes como la convivencia con los vecinos del municipio, con una presencia visible y disuasoria de los distintos cuerpos policiales y servicios de emergencia durante todo el evento.

En las horas previas a la apertura de puertas de este evento que espera a miles de visitantes, María del Mar Vázquez ha agradecido «el trabajo, mayoritariamente invisible y silencioso, que durante estos últimos meses han realizado todos los profesionales para preparar este dispositivo especial de seguridad». «Estamos convencidos de que, como el año pasado, va a ser todo un éxito», ha afirmado.

La alcaldesa ha concluido deseando al público «que disfrute al máximo con responsabilidad y siguiendo, en todo momento, las indicaciones del personal que está trabajando para que todo salga a la perfección y con absoluta normalidad».

Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería ha explicado que «un año más, volvemos a estar junto al Ayuntamiento de Almería en la celebración del Dreambeach, uno de los festivales de referencia de la provincia y de toda Andalucía»; y ha recordado que «colaboramos en el dispositivo de seguridad y emergencias que se va a llevar a cabo durante los próximos días en el entorno del recinto de conciertos».

El subdelegado del Gobierno en Almería ha destacado esta mañana «el importante despliegue de medios humanos y materiales coordinado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a los servicios de emergencia, para garantizar que el festival Dreambeach se desarrolle con total normalidad y seguridad». Martín ha valorado «el esfuerzo y la profesionalidad de Policía Nacional, Guardia Civil y del resto de efectivos que componen el dispositivo, cuyo trabajo conjunto permite que miles de personas puedan disfrutar del evento con tranquilidad».

Asimismo, el subdelegado ha recordado que este tipo de festivales, que congregan a un gran número de asistentes, «requieren de una planificación rigurosa y de una colaboración institucional ejemplar», agradeciendo el trabajo previo de coordinación entre administraciones y cuerpos operativos. «La seguridad de los miles de asistentes previstos es una prioridad y desde el Gobierno de España seguimos apostando por una presencia firme y eficaz en eventos de esta magnitud», ha concluido.