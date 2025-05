Dos de cada tres fallecidos en las carreteras de la provincia habían consumido alcohol

Nerea Escámez Almería Lunes, 12 de mayo 2025, 23:00 Comenta Compartir

Si bebes, no conduzcas. Un lema que sigue sin calar hondo en parte de la sociedad que no ve el riesgo de subirse al coche, moto o camión bajo los efectos del alcohol y drogas con las consecuencias demoledoras que conlleva: fallecer al volante o, peor aún, arrebatarle la vida a un inocente. No obstante, las cosas pueden cambiar radicalmente ya que el Congreso inició en marzo los trámites para reformar la Ley de Tráfico y rebajar, a lo largo de este año, a menos de la mitad de la tasa legal máxima de alcohol con la que una persona puede conducir.

El objetivo es reducir la mortalidad en un país en el que, según recoge la exposición de motivos de la proposición de ley presentada por el PSOE, un tercio de los fallecidos en carretera mueren en siniestros vinculados a esta sustancia. Por otra parte, agregan al apartado siete del artículo 13 la prohibición de difundir –sea público o privado– la información relativa a los controles policiales de alcohol y drogas, así como otros operativos que se establezcan para regular la seguridad en carretera en épocas específicas.

Concretamente, de las 4.313 víctimas mortales durante 2023 en carreteras de nuestro país, 2.175 tenían presencia de alcohol, drogas y psicofármacos. De ellos, 1.406 habían dado positivo en alcohol, 860 en drogas y 638 en psicofármacos. En lo que nos compete, Almería no es ajena a esta realidad; y el consumo de bebidas espirituosas y ponerse al volante siguen yendo para muchas personas de la mano. Y los accidentes, también.

De los 57 conductores que han fallecido en siniestros viales en las carreteras de la provincia desde 2020 hasta 2023, 40 de las víctimas arrojaron un positivo en los resultados toxicológicos, tal y como recoge el informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que determina que se considera 'positivo' al resultado del análisis que objetive la presencia de cualquier droga de abuso o psicofármaco, sin tener en cuenta la cantidad, o una concentración de alcohol en sangre superior a 0,1 gramos por litro. En lo que respecta al tipo de sustancia, los datos son abrumadores, ya que 34 de las víctimas mortales había consumido alcohol en los momentos previos al accidente, un 85% de la estadística, mientras que si nos enfocamos en las drogas, 11 de ellos dieron positivo y 5 en consumo de psicofármacos.

El conductor es, sin lugar a dudas, el rol que más resulta perjudicado en este tipo de siniestros en las vías almerienses, ya que, según arroja este informe, de la estadística global son 49 fallecidos los que iban al volante. Por otro lado, ocho de ellos han sido acompañantes y tres eran peatones. La edad media de los perjudicados se establece en los 42 años cuando fallecieron a consecuencia de los accidentes, un rango que crece ligeramente a nivel nacional, donde la media se sitúa en los 47 años. Y si nos centramos en el género de los 57 fallecidos, 50 de ellos eran varones mientras que siete mujeres tuvieron un fatal desenlace en estos siniestros viales desde 2020. En toda la geografía española también supera el hombre a la mujer en los fallecimientos en el asfalto, con 3.549 frente a 760 féminas.

Ante estos datos estadísticos, la delegada de la Asociación de Víctimas de Siniestros de Tráfico de Andalucía, Mª Ángeles Villafranca Jiménez, expone que en los últimos años «no paran de crecer las víctimas en carretera», una situación que considera, se produce, «por la prepotencia del ser humano, se excusan en el 'a mí no me pasa nada' cuando han bebido o consumido drogas y, al final, acaba ocurriendo una fatalidad».

Villafranca señala que la aplicación del móvil supone un «grave peligro» porque «cuesta muchas vidas, la gente notifica los controles y los conductores que han bebido o consumido estupefacientes se van por otros caminos y el remedio es mucho peor».

Los días laborales, los peores

Y si hay que hacer referencia a los días 'negros' en las carreteras de la geografía almeriense, sin duda, la estadística del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses apunta a que los días laborables son cruciales para los accidentes en carretera. En concreto, 38 conductores fallecieron en días laborales frente a 19 que sí que perdieron la vida en jornada festiva.

Por otra parte, el control exhaustivo por parte de los agentes policiales en carretera ha quedado patente según los datos que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha facilitado a este periódico. Desde 2020 hasta 2024 se han realizado 487.272 pruebas de alcohol de los que 9.125 usuarios han dado positivo después de practicar la prueba mediante aire espirado. Desde pandemia, por evidentes causas, la estadística ha ido creciendo de forma exponencial y es que, al cierre de 2020 se practicaron 47.598 pruebas con 814 positivos mientras que durante el ejercicio de 2024 se practicaron 147.810 pruebas a los conductores, arrojando 2.266 positivos.

Si bien, durante este lustro ha ido creciendo la cifra de positivos, en 2022 se cerró el año con 2.534 personas que habían caído en esta prueba de alcoholemia en las carreteras de Almería. Y si nos enfocamos en las pruebas de drogas, los agentes han realizado 5.580 test que ha permitido arrojar que 3.215 almerienses iban al volante bajo los efectos de estupefacientes. Desde 2020 se ha multiplicado por diez los positivos, pasando de un centenar en pandemia hasta 1.192 en el ejercicio de 2024.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha detallado que «el objetivo de la nueva norma es reducir la tasa de alcohol al volante no sólo como una medida legal, que claramente lo es, sino como un compromiso moral con nuestra sociedad». Es una necesidad trasladar que al volante, tal y como explica Martín «la obligación es el 0,0 alcohol' que redundará en quien conduce y en las personas que estén en la carretera». Señala además que «a través de una estrategia integral como la que desarrolla la DGT podremos alcanzar resultados duraderos y efectivos en la lucha contra el alcohol al volante».