Las dos tragedias seguidas del buque 'Reus' en el puerto

Diego García Cortés era un niño almeriense que nació en 1963. Vivía con sus padres, Ramón y Dolores, en el número 7 de las Cuevas del Pecho. En 1970, esa zona del Chamberí carecía de agua potable, alcantarillado y apenas llegaba la electricidad. Era La Chanca pura, como las Cuevas de Las Palomas, las de San Roque o El Cerrillo del Hambre; un mirador envidiable de la Almería que reposaba ahí abajo, a los pies de La Alcazaba. Una ciudad que, hace más de medio siglo, dormitaba ajena a los chiquillos desnutridos y desnudos que se lavaban la cara en un azafate de agua sucia y quedaban expuestos a la tuberculosis, al sarampión, a las pulgas y a las garrapatas.

Si en los años sesenta y setenta alguien se acordaba de La Chanca era para pintarla al óleo en un lienzo y vender el cuadro por veinte mil pesetas o para hacer cuatro fotos y exponerlas en París mientras refinadas damas con cofia tricolor servían canapés de caviar y salmón. Las soluciones vitales para aquellas gentes llegaron, afortunadamente, a finales del siglo XX.

El sábado, 11 de julio de 1970, el niño Diego García Cortés salió de su casa-cueva del Pecho y no regresó. Su familia, alarmada, comenzó a buscarlo al comprobar que se ponía el sol y no volvía. Amaneció y Diego seguía sin aparecer. Es difícil imaginar el desasosiego, la ansiedad o el nerviosismo que debieron sufrir aquellos padres y parientes cuando transcurrían las horas, los días, y no había ninguna noticia del menor de 7 años. La desaparición se puso en conocimiento de las autoridades locales y policiales. Y fueron éstas las que, el martes 14 de julio, comunicaron a la familia la más cruel de las novedades: A las nueve y media de la mañana, un niño pequeño apareció muerto, flotando en el Puerto. Yacía junto a la proa del vapor «Reus», que estaba atracado en el muelle de Rivera descargando esparto.

Mientras los operarios de la lancha del práctico rescataban el cadáver cumpliendo órdenes del titular del Juzgado de la Comandancia de Marina, los García Cortés salieron corriendo, descompuestos, hacia los muelles para comprobar si se trataba de Diego. Y, como si un puñal se les hubiese clavado en el corazón, Ramón y Dolores reconocieron a su hijo. Era su Diego. Al matrimonio se les partió el alma cuando el juez militar de Marina, el comandante Juan Gil Mora (+2005), levantó la manta que tapaba el cuerpecito y apareció el rostro del chiquillo de 7 años. Dolor, rabia, gritos desconsolados y decenas de interrogantes. ¿Se había tirado al mar y se ahogó? ¿Alguien lo había matado y arrojado su cuerpo a la bahía? ¿Resbaló por accidente mientras jugaba? ¿Y por qué él? Ya, nada importaba. El niño estaba muerto.

Los marineros de la motonave «Reus» contemplaron desolados y con lágrimas en los ojos la desgarradora escena. No eran conscientes de que, pocos días después, y allí mismo, ellos sufrirían otra terrible tragedia que estuvo a punto costarles sus vidas.

El viejo carguero «Reus», botado en 1920 y propiedad del armador Domingo Tomás Royo Rodrigo, regresó a la bocana del puerto almeriense unas fechas más tarde. Eran las ocho de la mañana del sábado 18 de julio de 1970. Al mando, el capitán de marina mercante Manuel Álvarez Cabal quien llevaba la misma tripulación que fue testigo del horripilante hallazgo del cadáver del niño Diego. Con la mente aún trastornada por la incompresible muerte del chiquillo, los marineros empezaron a desembarcar en el muelle de Ribera el medio millón de kilos de balas de esparto y colocarlas en las camionetas de reparto.

Las 500 toneladas de esparto las habían traído desde Orán, compradas por «Celulosa Almeriense», la pestilente fábrica de pasta de papel. Ésta había agotado la producción de atochas de la provincia y para seguir funcionando necesitaba importar el esparto desde Argelia. Los buques «La Giralda», «Pachina», «Maribel Riva», «Juan Francisco», «La Cartuja» «Reus», «Inca» o «Formentor», venían regularmente a Almería desde Ghazaouet o desde Orán cargados de material con el que alimentar aquel monstruo nauseabundo.

De repente, a las tres de la tarde del domingo 19 de julio, alguien dio la voz de alarma en la cubierta del «Reus»: «¡fuego!», «¡fuego!», «¡fuego!». Nadie supo el origen, pero el esparto almacenado en la bodega de popa comenzó a arder como una tea y una columna de humo negra y asquerosa se esparcía por el cielo azul de la capital.

Los bomberos se presentaron de inmediato, con dos coches cubas, una motobomba y otro vehículo ligero (imagen de la foto). El perito industrial Antonio Estrella Martín (1914-2007) iba al frente del equipo y pronto comprobó que las dimensiones de aquel fuego eran tremendas, por lo que solicitó la movilización de más efectivos, entre ellos los gruistas, carretilleros y personal del Puerto, así como los soldados del Campamento de Viator. Alertado el coronel Bienvenido Barrios Rueda (1918-11/03/2004), desplazó el retén del CIR 6, al mando del teniente Fernando Pérez Gallego.

Se hizo recuento de los marineros y, afortunadamente, ninguno sufrió percances, más allá de leves intoxicaciones por humo, crisis de ansiedad o pequeñas quemaduras en los brazos. Por lo tanto, sin daños personales graves, lo importante era salvar la embarcación y la mayor parte posible de las 450 toneladas de esparto que quedaban sin descargar. La combustión del esparto resultó tal que los 3.400 litros de espuma lanzados por los bomberos desde el muelle de Levante y desde un remolcador no pudieron sofocar las llamas.

Durante más de 20 horas -hasta las doce del mediodía del día siguiente- el «Reus» ardió en el muelle de Ribera; como el fuego alcanzó la sala de máquinas se adoptó la decisión de sacarlo del amarre, remolcarlo e inundarle las bodegas frente a la bocana del Río Andarax para vararlo. Así se evitarían daños colaterales en las instalaciones marítimas y en otros barcos. De esta delicada operación del traslado del buque en combustión se encargó el potente remolcador «Don Luis Delgado». No obstante, fue imposible culminar la operación de inundar de agua las bodegas.

Por ello, vigilado por Marina y la Guardia Civil, el carguero fue abandonado frente al Andarax donde siguió quemándose durante cuatro días. Las llamas terminaron por abrasar la totalidad del navío y quedó varado por la propia inercia del mar. Las compañías de seguros tasaron el quebranto en diez millones de pesetas por la embarcación y en un millón por la carga que portaba. En cambio, mucho más terrible fue la pérdida que padeció la familia García Cortés de las Cuevas del Pecho: su hijito Diego. Que apareció flotando junto al buque «Reus».