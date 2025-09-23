Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El atropello ha tenido lugar en el entorno de la Comisaría Provincial de Almería. R. I.

Dos mujeres resultan heridas al ser atropelladas en la Avenida del Mediterráneo

El aviso se ha recibido sobre las 9,10 horas, cuando un turismo ha arrollado a las dos peatones en la zona

E. P.

Almería

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:40

Dos mujeres han resultado heridas tras ser atropelladas este martes a primera hora de la mañana en la Avenida del Mediterráneo de Almería, a la altura del Centro de Salud Nueva Andalucía, según han informado a Europa Press fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía.

El aviso se ha recibido sobre las 9,10 horas, cuando un turismo ha arrollado a las dos peatones en la zona. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y sanitarios, que han atendido a las víctimas en el propio centro de salud cercano al lugar del siniestro.

Por el momento se desconoce la edad y el estado de salud de las afectadas, así como si han sido trasladadas al Hospital Universitario Torrecárdenas y si se han practicado pruebas de alcohol y drogas al conductor del vehículo.

