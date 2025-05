Dos migrantes mueren o desaparecen al día cruzando en las rutas que dirigen a Almería

Nerea Escámez Almería Sábado, 31 de mayo 2025, 23:04 Comenta Compartir

Estaban a escasos metros de pisar tierra. Sin embargo, el destino tuvo otros planes para los siete migrantes fallecidos en El Hierro al volcar el cayuco donde viajaban. Como esta tragedia, se repiten otras tantas en el mar Mediterráneo, que sigue cobrándose las vidas y truncando los sueños de los migrantes que se embarcan en una travesía kilométrica para buscar un futuro mejor. Hombres, mujeres o niños. El patrón de aquellos que dejan su hogar para intentar salir adelante en otro país se repite prácticamente a diario y, no siempre, corren con la misma suerte.

Así las cosas, el drama migratorio cierra el 2024 con un balance espeluznante para las personas que se suben a las embarcaciones que son, en su mayoría, inseguras. La oenegé Caminando Fronteras ha publicado el balance con el cierre del año donde contabiliza 590 víctimas en las rutas de Alborán y Argelina que se desglosan en 73 y 517, respectivamente. La letalidad de dichas travesías arroja que dos migrantes mueren o desaparecen al día intentando cruzar las rutas hacia la costa almeriense por este medio marítimo. Además, desarrollan que la mayoría de víctimas se han producido durante los cruces a nado hacia Melilla, en condiciones «de gran precariedad y desprotección», donde las desapariciones se produjeron «desde la zona de Nador hacia las costas de Granada y Almería, tanto en barcos como en motos náuticas».

Las víctimas globales son un 27% más elevadas que las que se notificaron en 2023 cuando el cierre puso de manifiesto que 464 migrantes habían perecido o desaparecido en las rutas de Alborán (30) y Argelina (434).

De forma general, son 10.457 personas las que se han quedado atrás intentando cruzar mediante las distintas rutas de acceso a España al cierre del año. Lo que supone una media de 30 víctimas al día entre los que se encuentran 421 mujeres y 1.538 niños y adolescentes. No obstante, Caminando Fronteras sigue considerando la ruta Atlántica, con 9.757 muertes, como «la más letal del mundo». A nivel nacional han sido un total de 131 embarcaciones las que se perdieron con todas las personas a bordo, a diferencia de las 84 perdidas en 2023.

Paralelamente, el almeriense Francisco Clemente, de Héroes del Mar, se encarga de atender a los migrantes que llegan en cayucos y a lo largo de los últimos doce meses ha contabilizado 390 personas fallecidas y/o desaparecidas de la Ruta de Argelia, así como 34 naufragios por esta vía marítima. Por otra parte, en la ruta de Alborán, el responsable de esta atención ha notificado 56 personas fallecidas por esta vía y 6 naufragios.

En los años anteriores, Clemente ha registrado 452 personas en 2023; 521 en 2022 y, en los años de pandemia se contabilizaron 487 migrantes en 2021 y 291 en 2020, año que marcó un antes y un después.

Búsquedas «con obstáculos»

A través de su plataforma se dedica a ayudar a los familiares que quieren saber si las personas que se han subido a las embarcaciones han llegado en buen estado. «La mayoría me contactan a través de Facebook para saber si he tenido noticias, si pasan 48 horas y no hay novedades, notifico a Salvamento Marítimo de que puede haber una patera a la deriva o ha naufragado, en caso de que pasen semanas, le avisamos que presenten una denuncia por desaparición a la Guardia Civil, acompañado de una muestra de ADN, por si en un futuro el cuerpo aparece», expone Clemente.

Esta misma situación la trabajan desde Caminando Fronteras. En el informe del 'Derecho a la Vida' evidencian de la realidad de las familias que buscan a sus seres queridos. «Siguen existiendo muchos obstáculos para poder ejercer sus derechos, y especialmente sangrantes son las dificultades en las tomas de muestras de ADN o en la presentación de denuncias», afean desde la plataforma. «Estas familias son revictimizadas por un sistema que las estigmatiza y que considera a sus seres queridos víctimas de segunda clase», consideran en su documento donde adelantan que debido a «la falta de garantías para el ejercicio de sus derechos», las familias tienen «el riesgo de caer en bandas de extorsionadores».