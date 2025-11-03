Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tren Intercity parado en Guadix en su ruta entre Almería y Madrid. R. I.

Dos horas de retraso en el tren Almería-Madrid

El Intercity que debe llegar a la capital de España alrededor de las 22.30 horas lo hará después de la medianoche tras detenerse durante una hora y media en Fiñana y más de media hora en Guadix

A. A.

Almería

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:59

Nuevo retraso en el tren entre Almería y Madrid. La cuenta de las ocasiones en las que esto mismo ha ocurrido es difícil de seguir ... pero las molestias causadas al pasaje no varían. El tren Intercity que en la tarde de este lunes, a las 15.30 horas, iniciaba su camino desde Almería a Madrid ha sufrido un incidente que lo ha obligado a detenerse en Fiñana durante una hora y media, aproximadamente, según indican viajeros del mismo.

