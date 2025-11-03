Dos horas de retraso en el tren Almería-Madrid
El Intercity que debe llegar a la capital de España alrededor de las 22.30 horas lo hará después de la medianoche tras detenerse durante una hora y media en Fiñana y más de media hora en Guadix
A. A.
Almería
Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:59
Nuevo retraso en el tren entre Almería y Madrid. La cuenta de las ocasiones en las que esto mismo ha ocurrido es difícil de seguir ... pero las molestias causadas al pasaje no varían. El tren Intercity que en la tarde de este lunes, a las 15.30 horas, iniciaba su camino desde Almería a Madrid ha sufrido un incidente que lo ha obligado a detenerse en Fiñana durante una hora y media, aproximadamente, según indican viajeros del mismo.
No obstante, esta no ha sido la única parada en la ruta. Tras recuperar la marcha, de nuevo, la locomotora se ha detenido, otros 45 minutos en Guadix.
En suma, aún no ha cruzado dos provincias y este Intercity acumula más de dos horas de retraso respecto a su hora prevista de llegada a la capital del Reino de España, inicialmente programada a las 22.26 horas y que se va a ver modificada a pasada la medianoche.
Los canales oficiales de Renfe consultados por este diario, horas después de producirse, no aportan información pública sobre el motivo de este incidente.
