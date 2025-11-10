Dos empresas optan a las obras de construcción del complejo deportivo de Costacabana
La mesa de contratación ha comenzado ya a estudiar, a nivel técnico y económico, las ofertas presentadas al proyecto, que cuenta con un presupuesto de tres millones de euros
A. Maldonado
Almería
Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:38
Cerrado el pasado 29 de octubre el plazo de presentación de ofertas, la mesa de contratación del Ayuntamiento de Almería ha comenzado ya a estudiar ... las dos propuestas presentadas al procedimiento de licitación de las obras del nuevo Complejo Deportivo Municipal de Costacabana, impulsado desde el área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes, a través del Patronato Municipal de Deportes y que supondrá una inversión cercana a los tres millones de euros.
Las dos ofertas presentadas a este procedimiento se han registrado, en tiempo y forma, a nombre de Jarquil Constucción y la UTE Mayfra-Clim.Font y Energía Almería, tal y como han valorado en una nota de prensa.
Se trata de una actuación que da continuidad al compromiso adquirido por la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, y el Ayuntamiento de Almería con los vecinos de esta barriada, enmarcado en la estrategia municipal de fomento del deporte, la cohesión social y la mejora de la calidad de vida.
El proyecto, consensuado con la Asociación de Vecinos Bahía de Costacabana y presentado hace solo unas semanas, contempla la reforma y ampliación de la piscina cubierta existente, la urbanización del entorno y la creación de un gran parque público, sobre una superficie total de 10.354 metros cuadrados.
«Un paso más hacia una Almería más saludable y cohesionada, donde el deporte actúe como motor de dinamismo social, económico y turístico», explicaba entonces la alcaldesa respecto de un proyecto que se adaptado a las necesidades actuales, desde el punto de vista estratégico y económico.
El presupuesto base de licitación de este proyecto asciende a 2.928.211,67 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de 12 meses desde el acta de replanteo. A ello se suma la contratación de la dirección de obra y ejecución, con un presupuesto adicional de 98.942,03 euros.
El proyecto ha sido diseñado con criterios de sostenibilidad ecológica y social. Se prioriza el uso de vegetación autóctona y resiliente al cambio climático, el bajo mantenimiento y la accesibilidad universal, eliminando barreras físicas y generando itinerarios abiertos e integradores.
Una instalación que «generará identidad en el barrio y que contribuirá al esfuerzo conjunto para que Almería siga avanzando hacia un estilo de vida más saludable», ha destacado el concejal responsable del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes, Antonio Jesús Casimiro, avanzando que con la valoración de las ofertas y la posterior adjudicación, el Ayuntamiento «prevé iniciar las obras antes de final de año, dando así el primer paso hacia la creación «del nuevo pulmón deportivo y social de Costacabana».
