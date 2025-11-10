Dos empresas optan a las obras de construcción del complejo deportivo de Costacabana

Cerrado el pasado 29 de octubre el plazo de presentación de ofertas, la mesa de contratación del Ayuntamiento de Almería ha comenzado ya a estudiar ... las dos propuestas presentadas al procedimiento de licitación de las obras del nuevo Complejo Deportivo Municipal de Costacabana, impulsado desde el área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes, a través del Patronato Municipal de Deportes y que supondrá una inversión cercana a los tres millones de euros.

Las dos ofertas presentadas a este procedimiento se han registrado, en tiempo y forma, a nombre de Jarquil Constucción y la UTE Mayfra-Clim.Font y Energía Almería, tal y como han valorado en una nota de prensa.

Se trata de una actuación que da continuidad al compromiso adquirido por la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, y el Ayuntamiento de Almería con los vecinos de esta barriada, enmarcado en la estrategia municipal de fomento del deporte, la cohesión social y la mejora de la calidad de vida.

El proyecto, consensuado con la Asociación de Vecinos Bahía de Costacabana y presentado hace solo unas semanas, contempla la reforma y ampliación de la piscina cubierta existente, la urbanización del entorno y la creación de un gran parque público, sobre una superficie total de 10.354 metros cuadrados.

«Un paso más hacia una Almería más saludable y cohesionada, donde el deporte actúe como motor de dinamismo social, económico y turístico», explicaba entonces la alcaldesa respecto de un proyecto que se adaptado a las necesidades actuales, desde el punto de vista estratégico y económico.

El presupuesto base de licitación de este proyecto asciende a 2.928.211,67 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de 12 meses desde el acta de replanteo. A ello se suma la contratación de la dirección de obra y ejecución, con un presupuesto adicional de 98.942,03 euros.

El proyecto ha sido diseñado con criterios de sostenibilidad ecológica y social. Se prioriza el uso de vegetación autóctona y resiliente al cambio climático, el bajo mantenimiento y la accesibilidad universal, eliminando barreras físicas y generando itinerarios abiertos e integradores.

Una instalación que «generará identidad en el barrio y que contribuirá al esfuerzo conjunto para que Almería siga avanzando hacia un estilo de vida más saludable», ha destacado el concejal responsable del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes, Antonio Jesús Casimiro, avanzando que con la valoración de las ofertas y la posterior adjudicación, el Ayuntamiento «prevé iniciar las obras antes de final de año, dando así el primer paso hacia la creación «del nuevo pulmón deportivo y social de Costacabana».