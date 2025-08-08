La doble maldición ferroviaria de Almería La provincia sufre las consecuencias de la liberalización en materia de incidencias sin poder disfrutar los beneficios de precios bajos y mayores frecuencias

El 30 de marzo de 2023, Ouigo inauguró los servicios de Sevilla y Málaga con Madrid. Con la entrada de la operadora francesa, Andalucía se veía inmersa en una nueva era ferroviaria que había arrancado dos años antes con la liberalización del mercado. España dejaba de ser un escenario con un único protagonista, Renfe, y se abría a la competencia privada, tal y como ocurre en sectores como el aéreo.

La operación buscaba mejorar los servicios, aumentar las frecuencias y aprovechar la infraestructura de Alta Velocidad con la que cuenta el país. La liberalización introducía además un elemento más que, a priori, iba a favorecer a los usuarios. Se esperaba que la competencia entre Renfe, Ouigo e Iryo, operadora que se sumó posteriormente, provocase una espiral de bajada de precios en los billetes.

Algo más de dos años después, los primeros estudios revelan que parte de los objetivos se han cumplido. Con Ouigo e Iryo haciendo viajes entre Madrid y las dos ciudades andaluza y con la nueva marca barata de Renfe, Avlo, activa, el volumen de pasajeros ha crecido notablemente.

El primer balance de la liberalización, publicado por la CNMC a finales de abril del año pasado, ya revelaba que el número de usuarios de la conexión Madrid-Málaga había aumentado un 25% con respecto a los que presentaba en 2019. En el caso de Sevilla, la mejora había alcanzado el 11%.

El primer trimestre de 2025 ha ratificado esta perspectiva, como refleja el último informe de la CNMC publicado el pasado 23 de junio. El volumen de pasajeros de la conexión Madrid-Sevilla ha subido un 23% en los tres primeros meses del año en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. En el caso de Málaga, la subida ha sido del 13%.

Lo que resulta una 'bendición' para Sevilla y Málaga, sin embargo, está suponiendo una 'maldición' para las provincias de Granada y Almería, que comparten la infraestructura con ambas. No pueden disfrutar de las ventajas de la liberalización como el aumento de las frecuencias o la bajada de precios, pero sí están sufriendo las consecuencias que el crecimiento está teniendo en materia de incidencias.

Así lo señalan tanto los sindicatos como trabajadores ferroviarios consultados por IDEAL. Para Salvador Molina, representante de UGT Ferroviarios, los problemas de estos últimos días y meses revelan que la red «se hizo con unas dimensiones que se han visto claramente superadas». A su juicio, la política es responsable «por no hacer caso de lo que se dice en las mesas ferroviarias». «A los políticos se les dijo que la salida natural era por Jaén y no hicieron caso. Ahora tenemos una infraestructura saturada por Antequera y eso que todavía no han entrado en Granada las operadoras nuevas... Es un escenario difícil», subraya.

Otros trabajadores ferroviarios consultados por IDEAL señalan en la misma dirección. Como recalcan, «las infraestructuras se pensaron para unas dimensiones y se está viendo que la actual es mucho mayor y no es posible sostenerla». Estas mismas fuentes coinciden en que el mantenimiento es uno de los grandes problemas. «Se sigue trabajando con la misma visión, un plazo de 10 años que era el que existía cuando solo funcionaba Renfe. Ahora la línea de Madrid-Andalucía tiene a tres operadores con muchas frecuencias y eso ha acortado el plazo muchísimo. Más trenes pasan, más desgaste y más incidencias si no aumenta la inversión en mantenimiento lo suficiente», aclaran al tiempo que reseñan el papel de las operadoras nuevas, «que anteponen los beneficios al servicio».

Otra consecuencia de la liberalización es el aumento de los actores y, por tanto, la indefinición de las responsabilidades en caso de incidencia. Lo sucedido esta misma semana con el tren madrugador, donde Renfe no aclaró el problema exacto que provocó la demora del trayecto, es una prueba más de lo que se viene sucediendo en los últimos tiempos, como refieren las personas con las que ha hablado IDEAL.

Fuentes de Adif reconocen el «enfado» que existe en el seno de la compañía con las operadoras por ocultar que buena parte de las incidencias están vinculadas a los trenes y no a la infraestructura, lo que hace que las quejas de la opinión pública recaigan sobre ellos y no sobre quienes venden los billetes. «Es como si AENA tuviera la culpa de que un avión de Vueling o de Ryanair sufra un problema mecánico. Cuando falla la infraestructura, el problema es nuestro, sí. Cuando un tren tiene un fallo técnico, la responsabilidad es de quien vende el billete, no de ADIF», insisten.

Otras fuentes ratifican esta mala costumbre. «La verdad es que nunca admiten que el fallo es suyo. Es algo que se hace sistemáticamente, en especial en las dos nuevas», reconoce un trabajador de una de las tres operadoras que trabajan en España.

Causa multifactorial

Esta tesis ha sido mantenida también por el Gobierno en los últimos meses, con declaraciones como la de la vicepresidenta María Jesús Montero con motivo del caos ferroviario desatado en la línea Madrid-Andalucía a comienzos de junio. La dirigente apuntó a Ouigo como origen del enganchón que provocó el 'apagón' del corredor, algo que negó la operadora francesa.

Adif, por su parte, atribuye lo sucedido en los últimos días a causas «multifactoriales», pero recuerdan que los incidentes del lunes y del miércoles están relacionados con los trenes y no con la infraestructura. «Adif ejecuta un exhaustivo programa de mantenimiento que comprende acciones preventivas y correctivas. Asimismo, todas las incidencias son analizadas para definir, en su caso, mejoras para reducir la posibilidad de que vuelvan a producirse», remarca.

