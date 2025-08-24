Menos divorcios en Almería por tercer año consecutivo

Juanjo Cerero Granada Domingo, 24 de agosto 2025, 22:09 Comenta Compartir

Almería registró en 2024 la tasa más baja de divorcios de toda Andalucía en relación a su volumen de población, según los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Las disoluciones matrimoniales acumulan tres años consecutivos de bajada tras el pequeño 'boom' pandémico provocado principalmente por el retraso en la actividad de los juzgados. Estos procesos son hoy menos habituales que hace una década.

En concreto, a lo largo del pasado año se registraron en la provincia 1.075 divorcios, lo que equivale a una media que roza los tres diarios. Son 30 menos que durante el ejercicio previo, lo que equivale a un descenso de 2,8 puntos porcentuales. Almería se convierte de esta forma en la única provincia andaluza donde este indicador desciende año sobre año. Por el lado contrario, Granada registró el dato más alto, con un repunte del 21,4%, a casi cuatro puntos de Córdoba, que ocupa el segundo lugar (+18,6%), y casi duplica la media andaluza (+11,6%).

Además, la almeriense fue la provincia andaluza con menor tasa de procesos de este tipo en relación a su volumen de población, con un valor de 1,5 por cada mil habitantes, una décima por debajo de la de Jaén (1,6).

El dato de 2024 apuntala una tendencia de tres años consecutivos con el indicador a la baja, según los datos del organismo estadístico andaluz, tras haber tocado techo en 2019, cuando fueron 1.675 los procesos de disolución matrimonial registrados en la provincia. Con respecto a los 1.617 que se produjeron en 2021, cuando la recuperación de la actividad judicial tras el parón pandémico provocó un repunte de 26,3 puntos porcentuales en un solo año, el número de divorcios cayó en 542, lo que equivale a un 33%.

El dato almeriense a la baja en 2024 apuntala la tendencia de que los procesos de disolución matrimonial se hayan vuelto hoy bastante menos habituales que hace una década, por ejemplo. En 2014 alcanzaron los 1.308. Desde entonces, la caída ha sido del 17,8%. Y ello pese a que en general el número de matrimonios entre personas de distinto sexo se ha mantenido bastante estable o incluso ha repuntado ligeramente, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, todavía no hay datos consolidados de 2024 que permitan hacer una comparativa de la tendencia entre ambos indicadores.

El divorcio, para cuarentones

De acuerdo con los datos del IECA, los hombres divorciados se encontraron sobre todo en el grupo de edad entre los 45 y los 49 años, que aglutinó uno de cada cinco del total (el 20,8%). En términos generales, es esta franja donde más se producen, ya que el segundo y tercer grupo de edad con más disoluciones fueron los dos inmediatamente precedentes. Es decir, que más de la mitad de todos los hombre divorciados en Almería (el 54,2%) tenía entre 40 y 54 años. La tendencia es ligeramente diferente entre las mujeres; entre ellas, son más prevalentes los divorcios entre personas de menor edad. Si entre los esposos el tercer grupo con mayor número de procesos es el de entre 50 y 54 años, entre las esposas es el de entre 35 y 39 años.

Como dato curioso, el de los más jóvenes. El año pasado se registró un divorcio de un hombre de entre 15 y 24 años, mientras que entre las mujeres fueron hasta nueve. Esto da una idea de la diferencia de edades al llegar al matrimonio en un caso y en el otro.

Además, la estadística del IECA muestra que la mayoría de matrimonios que no sobrevivieron al año lo hicieron tras superar la primera década de vida y antes de llegar a la segunda. Hasta 345, algo más de un tercio del total de los divorcios (el 34,7%) en la provincia, se produjeron en este lapso de tiempo.

Por el contrario, los de más larga duración fueron los menos proclives a pasar por el proceso de disolución. 152 de los 1.075 procesos registrados en 2024 en Almería se produjeron entre matrimonios que llevaban al menos 30 años casados, lo que supone poco más de uno de cada diez (el 14,1%) del conjunto.

