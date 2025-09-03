Distrito Sanitario Almería organiza una jornada de vacunación sin cita previa para niños y adolescentes este viernes 5 de septiembre La iniciativa busca actualizar el calendario vacunal antes del inicio del curso escolar y reforzar la protección de la población infantil y juvenil

R. I. Almería Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:07 Comenta Compartir

El Distrito Sanitario Almería ha organizado para el próximo viernes 5 de septiembre una jornada especial de vacunación sin necesidad de cita previa dirigida a la población infantil y juvenil de distintos grupos de edad. El objetivo principal de esta iniciativa es seguir avanzando en la inmunización de la población, mejorar las coberturas vacunales y facilitar la actualización del calendario de vacunación antes del inminente comienzo del curso escolar, de manera que ningún niño, niña o adolescente quede desprotegido frente a enfermedades prevenibles gracias a las vacunas.

Esta jornada está orientada a los niños y niñas nacidos en 2019, en 2013 y en 2011, así como a los adolescentes de entre 13 y 18 años que todavía no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna frente al virus del papiloma humano. La vacunación se llevará a cabo en horario de 10 a 14 horas en los centros de salud Puche, Virgen del Mar, Piedras Redondas, Casa del Mar, Carboneras, San Isidro, La Cañada, Vega de Acá y Alhama, con el fin de facilitar el acceso de las familias en diferentes puntos de la capital y la provincia.

El gerente del Distrito Sanitario Almería, Miguel Zapata, ha señalado que «esta jornada de vacunación sin cita responde a nuestro compromiso de facilitar a las familias el acceso a las vacunas, eliminando barreras y ofreciendo la oportunidad de actualizar el calendario vacunal de los menores antes de que comience el curso escolar». Asimismo, ha subrayado que «la vacunación es una de las herramientas más seguras y efectivas en la prevención de enfermedades. Con esta iniciativa buscamos no solo proteger a los niños y adolescentes, sino también reforzar la salud de toda la comunidad».

Desde el Distrito Sanitario Almería han recordado la importancia de mantener al día el calendario vacunal, ya que ello contribuye a la protección individual y colectiva, especialmente en el ámbito escolar, y se anima a todas las familias a aprovechar esta oportunidad. Para cualquier consulta o información adicional se pone a disposición el teléfono de contacto 600 141 636.

Con esta iniciativa, el Distrito Sanitario Almería refuerza su compromiso con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, acercando las vacunas a la ciudadanía de manera cómoda, ágil y cercana.

Temas

Enfermedades

salud

Vacunas

Almería