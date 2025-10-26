El dispositivo de cementerios de Almería para Todos los Santos estará activo hasta el 2 de noviembre El Ayuntamiento refuerza la atención, la limpieza y el transporte público para facilitar las visitas a los cinco camposantos de la capital almeriense

El Ayuntamiento de Almería pondrá en marcha, del 30 de octubre al 2 de noviembre, el dispositivo especial de cementerios con motivo de la festividad de Todos los Santos, una cita que cada año moviliza a miles de ciudadanos que acuden a recordar a sus seres queridos. El operativo, coordinado por el área de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, incluye medidas de refuerzo en limpieza, atención al público, movilidad y transporte, así como recomendaciones para garantizar una visita segura y ordenada.

Los cinco cementerios municipales —San José y Santa Adela, Cabo de Gata, El Alquián, La Cañada y Cuevas de los Medinas— permanecerán abiertos de manera ininterrumpida entre las 9.00 y las 18.00 horas durante los días del dispositivo. Además, el lunes 27 de octubre, jornada en la que habitualmente permanecen cerrados, también abrirán sus puertas de forma excepcional para facilitar el acceso anticipado.

La concejala de Obras Públicas, Sacramento Sánchez, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para «ser previsores» y acudir de forma escalonada. «Pedimos a los almerienses que eviten las horas punta y respeten los horarios de apertura y cierre, ya que fuera de ellos se realizan tareas de mantenimiento y limpieza», explicó la edil.

Durante estos días, los cementerios contarán con refuerzo de personal auxiliar, responsable de atender a los visitantes y realizar labores de mantenimiento y desinfección. En el Cementerio de San José y Santa Adela, el principal de la ciudad, se dispondrá de diez auxiliares adicionales, mientras que el resto de recintos contarán con al menos un auxiliar por campo santo.

Para mejorar el flujo de entrada y salida en San José y Santa Adela, se habilitarán tres accesos: las puertas Norte, Sur y Lateral. Además, se pondrá a disposición del público un vehículo eléctrico gratuito para el traslado de personas con movilidad reducida dentro del recinto.

En un gesto de cercanía, el día 1 de noviembre los visitantes podrán disfrutar de música clásica en directo entre las 11.00 y las 13.30 horas, repartida en dos sesiones. También se celebrarán varias misas conmemorativas en los distintos cementerios municipales. La oficina de información de los cementerios municipales, situada en la entrada del Tanatorio-Crematorio Municipal 'Sol de Portocarrero', ampliará su horario de atención entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas. Allí los usuarios podrán solicitar planos, localizar unidades de enterramiento o realizar consultas, también a través del teléfono 950 884 828.

El dispositivo incluye también un refuerzo de seguridad y control de tráfico a cargo de la Policía Local, que mantendrá presencia permanente en el cementerio de San José y patrullas itinerantes en el resto. El objetivo es garantizar la fluidez del tránsito y la seguridad de los peatones, especialmente en los entornos de mayor afluencia.

La empresa Surbús, concesionaria del transporte urbano, adaptará varias líneas para facilitar los desplazamientos al principal camposanto. Así, la Línea 2 (Centro–Torrecárdenas) y la Línea 3 (Nueva Almería–Torrecárdenas) ampliarán su recorrido hasta el cementerio entre las 8.30 y las 18.30 horas, tanto el 1 como el 2 de noviembre.

Con esta modificación, quedarán fuera de servicio las paradas 19 y 20 de la Carretera de Huércal, mientras que las más cercanas serán la 423 (Avenida del Mediterráneo–Colegio Europa) y la 24 (Asociación de Vecinos La Torre). La Línea 18 (Torrecárdenas–Costacabana) mantendrá su frecuencia habitual de 21 minutos, reforzando el servicio entre las 8.30 y las 17.30 horas.

El Ayuntamiento y el Grupo ASV Servicios Funerarios, entidad gestora de los cementerios y tanatorios municipales, han difundido una lista de recomendaciones para mejorar la experiencia de los visitantes. Entre ellas, se pide no acudir antes del horario de apertura, respetar las indicaciones del personal, y evitar acceder con animales o vehículos no autorizados.

También se recuerda la existencia de puntos de agua, escaleras de mano y papeleras distribuidos por los recintos, así como la conveniencia de usar jarrones de plástico en lugar de cristal para evitar accidentes. El mantenimiento de la limpieza y el cuidado de las lápidas, con un uso responsable del agua, son otros de los consejos destacados.

Las instalaciones cuentan con aparcamientos gratuitos, vigilancia física y accesos adaptados. En caso de emergencia o malestar, el personal auxiliar podrá contactar de inmediato con los servicios sanitarios.

Finalmente, el Ayuntamiento recuerda que durante los días de máxima afluencia se seguirán realizando inhumaciones, por lo que solicita a los visitantes guardar silencio y respeto durante los sepelios.

Con este dispositivo integral, el Ayuntamiento de Almería busca garantizar la comodidad, seguridad y orden de unas jornadas especialmente significativas para los ciudadanos. La coordinación entre áreas municipales, Policía Local, transporte urbano y Grupo ASV permitirá, un año más, que las visitas por Todos los Santos se desarrollen con normalidad y recogimiento.