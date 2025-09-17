Disneyland París abre proceso de selección en una ciudad andaluza: estos son los requisitos Organiza eventos en Sevilla y Valencia para contratar personal en distintas áreas de su complejo turístico, con contratos temporales e indefinidos y beneficios para los empleados

E. Gabriel Llanderas Almería Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:01 Comenta Compartir

Pasar una temporada en el extranjero, ya sea para vivir una experiencia personal diferente, enriquecer el currículum o perfeccionar idiomas es una opción valorada, a menudo, por una gran cantidad de personas, sobre todo jóvenes que acaban de terminar sus estudios universitarios. En este contexto, surgen oportunidades laborales que no se pueden desaprovechar, como la que ofrece Disneyland París con su nuevo proceso de selección, en el que se buscan trabajadores en distintas áreas para incorporarse al complejo turístico francés.

Trabajar en Disneyland París es el sueño de muchos jóvenes que buscan una experiencia internacional. El famoso parque temático vuelve a abrir su proceso de selección, como ya ha hecho en otras ocasiones, y lo hará con jornadas presenciales de entrevistas laborales en España.

Concretamente, Sevilla y Valencia acogerán los 'castings' los próximos días 14 y 16 de octubre, respectivamente. Una oportunidad para que los almerienses interesados puedan presentarse a las pruebas y aspirar a un puesto en uno de los destinos turísticos más visitados de Europa.

Amplia variedad de puestos

El parque temático Disneyland París busca perfiles tanto para contratos temporales como indefinidos. Entre las vacantes se incluyen puestos en recepción, hostelería y gestión de restaurantes, además de camareros, cocineros, agentes de taquilla, animadores, técnicos de mantenimiento, responsables de actividades recreativas y personal de limpieza.

La duración de los contratos varía. Los temporales se extenderán entre marzo y octubre de 2026, con jornadas de 35 horas semanales, mientras que los indefinidos estarán disponibles a partir de diciembre de 2025.

Requisitos para los candidatos

Los aspirantes deben contar con un nivel básico de francés, ya que la entrevista se desarrollará principalmente en este idioma. En algunos casos, también se exigirá una prueba de inglés, sobre todo en puestos con atención directa al público internacional. Otro requisito indispensable es la disponibilidad para residir en Marne-la-Vallée, localidad francesa donde se encuentra este parque de atracciones, durante el tiempo de vigencia del contrato.

Disneyland París ha anunciado en su web que ofrecerá ventajas para facilitar la estancia a sus empleados. Entre ellas, alojamiento a precios reducidos (aunque limitado en plazas), reembolso del 80 % en transporte público, comidas subvencionadas, seguro médico complementario, planes de ahorro, descuentos en el propio parque y hasta seis semanas de vacaciones, según el puesto.

Dónde y cómo inscribirse

Las entrevistas presenciales se celebrarán en el Hotel Meliá Lebreros de Sevilla (C. Luis de Morales, 2) el 14 de octubre y en el SH Valencia Palace Hotel (Pg. de l'Albereda, 32) el 16 de octubre. Para poder asistir, es imprescindible registrarse previamente a través de la página oficial de Disney Careers. De esta manera, los almerienses que sueñen con vivir una experiencia profesional en París ya tienen la oportunidad de preparar su candidatura y dar el salto al mundo mágico de Disney.