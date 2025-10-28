Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Halloween es una fiesta que ha ido creciendo en los últimos años.

Disfraces caseros, originales y baratos para triunfar en Halloween 2025

De momias recicladas a maquillajes de Miércoles, son algunas de las ideas fáciles, sostenibles y originales para sorprender sin vaciar el bolsillo

E. Gabriel Llanderas

Almería

Martes, 28 de octubre 2025, 23:18

Comenta

¿Aún sin disfraz para Halloween? No te preocupes. Si quieres disfrutar de esta celebración cada año más arraigada en Almería, con un poco de ... ingenio, materiales que ya tienes en casa y algo de pintura o maquillaje, puedes convertirte en el alma, o el espectro, de la fiesta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  2. 2 Un detenido al desmantelar un invernadero de marihuana con 5.600 plantas en Balanegra
  3. 3 Comienzan las clases de refuerzo escolar para la comunidad gitana de Vícar
  4. 4 La Junta impulsa una jornada informativa sobre la Red de Municipios Mineros en Macael
  5. 5 El Ejército suma a 67 almerienses como soldados
  6. 6 El «aislamiento digital» afecta a 8.000 hogares en Almería
  7. 7 Fundación Unicaja pone en marcha talleres creativos y medioambientales gratuitos
  8. 8 Cáritas Diocesana de almería celebra el acto por las personas sin hogar
  9. 9 Moreno Bonilla pide a los andaluces reivindicar el sector agroalimentario
  10. 10 La Mojonera logra el compromiso de la Junta para avanzar en la futura ampliación del centro de salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Disfraces caseros, originales y baratos para triunfar en Halloween 2025

Disfraces caseros, originales y baratos para triunfar en Halloween 2025