El discurso del obispo no cala en los padres contrarios al futuro destino del Seminario La recogida de firmas iniciada por un grupo de progenitores contra la apertura de un centro de formación para extranjeros se extiende por el barrio de San Luis

Alicia Amate Almería Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:11 Comenta Compartir

Las palabras de llamada a la solidaridad y la caridad cristiana del obispo deAlmería, Antonio Gómez Cantero, no han apaciguado a los críticos con la función que se va a dar al edificio del Seminario Diocesano de Almería capital. Un grupo de padres y madres del adyacente Colegio Diocesano San Ildefonso, que según cifran ellos mismos podría rondar el centenar, está decidido a llegar hasta donde sea necesario para conseguir frenar esta iniciativa, que consideran que representa un riesgo para sus hijos.

La semana pasada organizaron una reunión dirigida a padres de alumnos del centro educativo católico y, según confirmaron ayer, están dando forma a un escrito. Todo ello, mientras continúan con una recogida de firmas, no solo entre los progenitores, sino también entre vecinos del barrio de San Luis, donde se ubican ambos espacios.

Los argumentos a los que aluden tienen que ver, principalmente, con la seguridad. Según han trasladado fuentes vecinales, en lo tocante a la integridad de los menores, temen que las personas que reciban formación en las dependencias del Seminario tengan la posibilidad grabar imágenes de los alumnos cuando se encuentran en el patio y que las difundan.

Por otro lado, también consideran que puede tener un impacto negativo en el barrio que los futuros estudiantes de los talleres incluidos en el programa desarrollado por el Servicio Jesuita a Migrantes en Almería en colaboración con la Diócesis de Almería acaben por sumarse a las personas sin hogar que se cobijan en tiendas de campaña por la zona, al no encontrar plaza en el Centro Municipal de Acogida, ubicado a un kilómetro de distancia.

Protesta y propuestas

Temores, estos, que el obispo descartó radicalmente este martes, cuando presentó en las instalaciones del propio seminario la actividad que se va a iniciar a lo largo del próximo año. Gómez Cantero, además dar detalles sobre el proyecto, recordó que el objetivo de la Iglesia Católica es «estar donde hay una necesidad social».

«Contra la protesta, nosotros hacemos propuestas», sentenció. Además, destacó que no solo se han encontrado con estas posiciones críticas, sino que también han encontrado reacciones positivas, especialmente por parte de jóvenes que se han ofrecido para participar en las formaciones o mediante actividades para el fomento de la convivencia con los migrantes a través de un proyecto con el que la Diócesis.

Un discurso que ayer seguía sin convencer a quienes se niegan a que el Seminario se abra a extranjeros. La movilización contra esta iniciativa, cabe recordar, se ha ido consolidando durante los últimos meses. Fue a comienzos de julio cuando laDiócesis de Almería dio a conocer que iba a desarrollarse este proyecto de formación sociolaboral en las instalaciones vacías desde 2021 y que estuvieron a punto de ser vendidas si bien una donación anónima de 10 millones de euros permitió mantenerlas.