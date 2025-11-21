Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sede del PP de Almería, este viernes

Sede del PP de Almería, este viernes N. E.

Directo | Rueda de prensa de Antonio Repullo y Ramón Fernández Pacheco desde Almería

El presidente 'popular' en funciones en Almería y el secretario general del PP de Andalucía asumen el mando tras la revolución del caso mascarillas

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:26

Comenta

El PP de Almería comparece este viernes para dar la cara después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizara registros ... el martes en la Diputación de Almería, resultando detenidos su presidente –y también del partido–, Javier Aureliano García; vicepresidente, Fernando Giménez –a su vez, vicesecretario de Organización–; y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, en cuyo ayuntamiento también se desplegó el operativo.

ideal Directo | Rueda de prensa de Antonio Repullo y Ramón Fernández Pacheco desde Almería