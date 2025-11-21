Directo | Rueda de prensa de Antonio Repullo y Ramón Fernández Pacheco desde Almería
El presidente 'popular' en funciones en Almería y el secretario general del PP de Andalucía asumen el mando tras la revolución del caso mascarillas
Almería
Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:26
El PP de Almería comparece este viernes para dar la cara después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizara registros ... el martes en la Diputación de Almería, resultando detenidos su presidente –y también del partido–, Javier Aureliano García; vicepresidente, Fernando Giménez –a su vez, vicesecretario de Organización–; y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, en cuyo ayuntamiento también se desplegó el operativo.
La atención a medios en la sede del partido en el Paseo de Almería corre a cargo del presidente 'popular' en funciones en Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo.
