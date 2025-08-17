Diputación licita las obras de mejora de la carretera de Cuevas de los Medinas La actuación cuenta con un presupuesto de 360.000 euros para renovar el firme en más de cuatro kilómetros de vía y garantizar la seguridad

A. Maldonado Domingo, 17 de agosto 2025, 23:27 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial de Almería continúan trabajando unidos para mejorar la seguridad y fluidez del tráfico en el municipio de Almería. La Institución Provincial ha licitado un proyecto destinado a la rehabilitación del firme de la Carretera Provincial AL-3114. La obra a a ejecutar en esta vía, que une la N-344 en El Toyo con Cuevas de los Medinas, cuenta con un presupuesto base de licitación de 360.000 euros y permitirá renovar más de cuatro kilómetros.

Actualmente, según trasladaron esta semana desde el Consistorio en una nota, la AL-3114 debe mejorar su estado de conservación y cuenta con un trazado sinuoso y una calzada reducida que dificultan la circulación y la seguridad vial.

El proyecto de rehabilitación consistirá en el refuerzo del firme a lo largo de un tramo de 4.200 metros de longitud (del punto kilométrico 0 al 4+200), con un ancho de 8 metros. Además, se ha previsto la señalización horizontal completa de la carretera desde el punto kilométrico 0 hasta el 6+140 (final de la vía).

Respecto de esta actuación la concejal de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, agradeció, una vez más, la colaboración y la pronta colaboración de Diputación Provincial de Almería ante la demanda y petición que realizó el Consistorio. «Se trata de una obra muy importante para el reasfalto de una vía que conecta dos barrios como son Cuevas de los Medina y Cuevas de los Úbeda con El Toyo. Vamos a seguir trabajando juntos por mejorar la calidad de vida de todos los almerienses, vivan donde vivan», detalló la edil y portavoz municipal.

Por su parte el diputado de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, destacó el compromiso de la Diputación de Almería con la mejora de la Red Viaria Provincial. «Se trata de una obra vital para los vecinos y trabajadores que cada día circulan por la AL-3114. Es una de las obras más inversoras del Plan Viario 2025 que se ha puesto en marcha para mejorar la conexión de los núcleos de población y de las personas de la provincia», informó.

Del mismo modo, recalcó que, el ayuntamiento de la capital ha solicitado esta actuación con la que se reafirma el compromiso de trabajar unidos por igualar oportunidades y mejorar la Red Viaria Provincial a su paso por la capital. «La Red de Carreteras Provinciales, une fundamentalmente municipios de la provincia de Almería, pero también une barrios dentro de esos municipios, y este es el caso de Almería capital que cuenta con una red cada vez más segura y en mejores condiciones», concluyó Rodríguez sobre el proyecto.

Los vecinos del barrio capitalino de Cuevas de los Medina llevan años demandando mejoras. De hecho, la hemeroteca de IDEAL ALMERÍA recoge denuncias de residentes en la zona desde hace más de una década, cuando ya se solicitaban mejoras en los trazados viarios del entorno. Otras de las demandas de la zona tienen que ver con servicios esenciales como el transporte público, también el escolar, o con la creación de zonas de ocio familiares.