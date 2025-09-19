Diputación crea la marca 'Talento Almeriense' para promocionar a los creadores de la tierra El MUREC ha acogido este jueves la puesta de largo de este nuevo sello de excelencia provincial para difundir el trabajo de artistas de moda, artesanía y complementos de Almería

El patio del Museo del Realismo Español Contemporáneo, Murec, se ha vestido de la gala este jueves para la presentación en sociedad de la nueva marca provincial: 'Talento Almeriense'. Se trata de un nuevo distintivo de máxima excelencia creado por la Diputación Provincial de Almería con el objetivo de difundir y promocionar a los creadores de moda, artesanía y complementos con acento de nuestra tierra.

Más de 200 personas se dieron cita durante la velada para esta puesta de largo de un proyecto del que ya forman parte más de 70 empresas y profesionales que crean con sus manos. La Diputación de Almería da, así, un nuevo paso en su labor de proyectar y difundir cualquier aspecto relacionado con la identidad almeriense.

Esta nueva marca nace, de hecho, para potenciar el trabajo de los artistas almerienses arropándolos en la realización de actividades y la participación en grandes eventos.

En el acto de presentación, conducido por el periodista almeriense Sergio Morante, intervinieron el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el diputado de Promoción Agroalimentaria, Comercio y Consumo, Carlos Sánchez, que desvelaron los objetivos y la completa agenda que se ha diseñado para la primera temporada de vida de 'Talento Almeriense' que abarca desde el próximo mes de octubre y hasta septiembre de 2026.

El presidente de la Diputación recordó que, en su discurso de investidura pronunciado el 18 de julio de 2023, ya afirmó que «este mandato sería el del patrimonio, de la identidad y del orgullo del sentir almeriense. Y la marca 'Talento Almeriense' es un buen paso para dar forma a todo ello. Queremos poner en valor el arte que creáis, desde la artesanía, alfarería, esparteros…, hasta los jóvenes diseñadores con sus creaciones. Las más de 70 pymes y autónomos que ya estáis adheridos vais a ser la tarjeta de presentación que vamos a tener todos los almerienses, los más de 740.000 habitantes de nuestra tierra».

En esta línea, García añadió que 'Talento Almeriense' es un distintivo de calidad que pone en valor el arte con acento de la tierra y lo proyecta con orgullo dentro y fuera de Almería. Nace por y para vosotros, para generar riqueza y empleo, para que nuestros creadores sigáis creciendo como os merecéis por vuestra originalidad y capacidad artística. Con esta marca queremos dar luz y voz al talento que emerge de nuestra tierra, certificando la excelencia de los creadores que se agrupan bajo este paraguas respaldado por la Diputación».

El presidente de la institución provincial puso de relieve que la nueva marca creará sinergias con el resto de marcas provinciales como 'Costa de Almería', Fical o 'Sabores Almería' y que «los artesanos y creadores que se adhieran a la marca disfrutarán de grandes ventajas como del prestigio de formar parte de un sello de máxima excelencia, facilidades para participar en grandes eventos o de acciones de promoción que visibilizarán vuestro trabajo».

Por último, el presidente reafirmó el compromiso de la Diputación con este proyecto y las empresas y profesionales que forman parte de él al asegurar que «tenemos la obligación de arropar y empujar a nuestros artesanos al éxito, a quienes mantenéis viva la esencia de oficios milenarios como la alfarería o el arte del esparto, o a las nuevas generaciones que a través de la moda o complementos generáis un nuevo legado manufacturado en Almería. Con 'Talento Almeriense' la Diputación trabajará para que vuestro talento brille como nunca porque os lo merecéis y juntos somos mucho más fuertes y llegaremos mucho más lejos».

Espacio propio y agenda

El diputado de Promoción Agroalimentaria, Comercio y Consumo, Carlos Sánchez, desgranó el calendario de acciones que ha diseñado la Diputación para comenzar a difundir a todos los creadores de 'Talento Almeriense'. «La experiencia que hemos adquirido con 'Sabores Almería' es la dinámica que queremos implantar en este proyecto. Estamos muy ilusionados, con energía, porque tenemos por delante retos importantes. Aparte de la agenda que ya tenemos diseñada, estamos trabajando para contar en 2027 con una agenda internacional», detalló Sánchez.

Entre las acciones más destacadas, se encuentran la creación del 'Espacio Talento', que se convertirá en el gran punto de encuentro de los integrantes de la marca. En este espacio se realizarán talleres, exposiciones, elaboraciones en vivo…, y eventos llenos de arte.

La primera gran actividad será el 'Espacio Talento especial de invierno' con talleres y exposiciones para dinamizar el consumo local en Navidad y establecer el primer vínculo de conexión con el público. Por otro lado, 'Talento Almeriense' viajará por toda la provincia con ferias, actividades y exposiciones que promocionen la artesanía y cerámica más auténticas.

El cierre de esta apasionante temporada inaugural tendrá con la 'Semana del talento' su momento estelar. Se trata del evento multidisciplinar más importante donde se disfrutará de exposiciones, presentaciones, pasarela de moda, mesas redondas con diseñadores…, para generar sinergias e impulsar la marca.

El gran universo de talento y arte que concita la nueva marca provincial tiene ya abierta una gran ventana al mundo a través de la web: www.talentoalmeriense.es En ella se pueden descubrir a través de sus diferentes apartados los creadores, historia, trabajos…, de los artesanos que ya pertenecen a la marca y el potencial que ofrecen desde la provincia de Almería.

La presentación se cerró con un encuentro entre todos los integrantes de este proyecto que tuvo lugar en la explanada de acceso al Murec, donde se exhibían una muestra de trabajos y creaciones de las más de 70 empresas y profesionales que ya configuran 'Talento Almeriense' y que conforman sus tres grandes categorías: moda, complementos y artesanía hechos en Almería con mucho talento.