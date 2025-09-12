Diputación conecta Pulpí con Águilas para traer 1,1 hectómetros cúbicos de agua a la provincia El presidente, Javier Aureliano García, y el alcalde, Juan Pedro García, han visitado las obras de una actuación que cuenta con una inversión de 2 millones de euros y que asegura agua de calidad al municipio

La Diputación de Almería ha comenzado las obras de una infraestructura hídrica que garantiza a Pulpí agua de calidad para su futuro. Se trata de una de las inversiones más importantes impulsadas por la Diputación en esta materia en su historia con la aportación de 2 millones de euros para conectar, a través de una tubería, el depósito de Pulpí con la desaladora de Águilas para introducir en la red de abastecimiento del municipio almeriense 1,1 hectómetros cúbicos de agua.

Esta mañana, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, acompañado por el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García; el diputado de Sostenibilidad, José Juan Martínez; miembros de la corporación municipal y técnicos de ambas instituciones han visitado las obras para la colocación de una tubería de casi siete kilómetros de longitud que unirá el depósito municipal de Pulpí y la desaladora de Águilas.

En este sentido, Javier Aureliano García ha puesto de relieve que «en el actual mandato, que hemos definido como el del agua, Diputación hace historia al afrontar este gran proyecto que une Almería con Murcia para traer agua desalada. Esta actuación beneficia, en primer lugar, a los 12.000 habitantes de Pulpí, que contarán con agua de calidad garantizada todo el año y, además, a todos los almerienses y municipios porque estamos añadiendo un nuevo hectómetros cúbicos de agua a la red provincial».

Asimismo, el presidente ha destacado que «este nuevo hectómetro cúbico de agua que va a usar Pulpí permitirá liberar esa misma cantidad de la desaladora de Carboneras que se podrá destinar a otros municipios. De esta forma dotamos de más y mejores recursos hídricos a la provincia y de una interconexión de cuencas que beneficia a todos los almerienses. Seguiremos impulsando todas aquellas infraestructuras que sean necesarias porque el agua garantiza la prosperidad, el empleo y riqueza de nuestra tierra y es fundamental para la igualdad entre territorios y ciudadanos».

Por último, Javier Aureliano García ha asegurado que «Almería es el territorio de toda Europa donde mejor se aprovecha el agua y lo vamos a devolver a la sociedad en prosperidad y riqueza. Gracias a esta actuación añadimos una nueva desaladora más, como la de Águilas, a nuestra provincia».

El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha dado las gracias a Diputacion «por cumplir con su palabra no sólo con Pulpí, sino con la provincia. Si hay algo necesario es el agua y esta obra va a permitir dar uso al hectómetro que tenemos concedido, y desde el Ayuntamiento de Pulpí seguiremos trabajando para mejorar los servicios de nuestros vecinos».

Sobre las obras

El proyecto, que tiene un plazo de ejecución de 6 meses y está financiado al 100% por la Diputación de Almería, se divide en tres grandes fases. La primera de ellas es la de conducción de abastecimiento en alta. Contempla la construcción de una nueva tubería de 6,885 metros de longitud para transportar el agua desde el punto de entrega de Acuamed, en Águilas, hasta el depósito municipal de Pulpí.

La segunda promueve la renovación de la conducción de salida del depósito de Pulpí. En esta fase se procederá a la sustitución de un tramo de 1,576.26 metros de tubería de salida, que se encuentra en mal estado. Y la tercera es la reguladora en Arteria de Pulpí. En la parte final de la actuación se construirá una arqueta reguladora en el recinto del depósito de Pulpí para conectar la nueva red de agua desalada con la red de alta existente en el municipio.