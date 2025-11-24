La Diputación de Almería deberá elegir nuevo presidente antes del 5 de diciembre

La Diputación de Almería tiene al frente, desde el martes de la semana pasada, un presidente en funciones. Ángel Escobar, vicepresidente y diputado delegado de ... Bienestar Social, Igualdad y Familia, asumió el cargo tras las detenciones del presidente Javier Aureliano García y el vicepresidente Fernando Giménez, que fueron suspendidos de militancia de manera cautelar por parte del PP de Andalucía.

El primero de los dos plenos extraordinarios de la Diputación de Almería de este lunes tomó cuenta de las renuncias de García y Giménez, iniciándose, de este modo, el procedimiento marcado por ley para el nombramiento de un nuevo presidente en la entidad provincial.

Con dicha renuncia, desde esta misma jornada se solicita a la Junta Electoral de Zona (JEZ) las credenciales de los nuevos diputados que entrarán a formar parte de la corporación provincial en sustitución de Javier Aureliano García y Fernando Giménez.

El artículo 60 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que, la vacante de la Presidencia de la Diputación conlleva la celebración de una sesión extraordinaria para la elección de nuevo presidente en los diez días siguientes a la aceptación de la renuncia por el pleno, lo que ha ocurrido este lunes.

Por tanto, en base a la normativa vigente, el 5 de diciembre, a más tardar, se debería celebrar la sesión plenaria en la Diputación de Almería para elegir a su nuevo máximo responsable.