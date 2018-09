«Dios no me tiró del caballo como a Pablo, sino que me mantuvo en él y no hizo falta ningún rayo para iluminarme el camino» Antonio Jesús Manzano Soriano, ante el altar mayor de la Parroquia de La Asunción, en Campohermoso (Níjar). Abajo en la plaza junto a la Iglesia. / GRANADOS Entrevista a Antonio Jesús Manzano Soriano, sacerdote | «La gente piensa que un cura no hace nada, que trabaja media hora a la sombra y con vino. Sin embargo se descubre que cuando vives por Dios y para los demás, estás ahí todo un día fecundo» JOSE MARÍA GRANADOS ALMERÍA Domingo, 30 septiembre 2018, 00:12

Nacer un 1 de enero, en ese impasse de las fiestas navideñas, entre el nacimiento de Cristo y la adoración de los Reyes, debe significar algo. Posiblemente la llegada de Antonio al mundo fue un buen regalo a medias entre Santa Claus y los tres Magos de Oriente, como si en su visita a la Alpujarra en 1981 hubiesen querido agasajar de manera especial al matrimonio Manzano Soriano, a los de la tienda, con la llegada de su primer vástago que ayudó a que ese año el censo virgitano alcanzara la cifra de 11.189 vecinos, menos de los que de media había mantenido en los años setenta.

Poder ver el cielo el primer día del año no deja de ser como partir de cero al tratarse de una fecha que se plantea para iniciarse en los buenos hábitos, para la propuesta de cambios, para el propósito de enmienda... «Mis primeros recuerdos están ligados, por un lado a la tienda de mis padres, tras el mostrador, echando una mano, sacando y metiendo cajas, cortando papel... y, por otro, cantándole a la Virgen de Gádor la Salve en latín como acolitillo con cinco años».

-Ya se le veían maneras.

-Con tres años entré en el colegio de la Ermita, un colegio un tanto familiar con una buena educación cristiana y también estaba muy ligado a la Parroquia donde había una persona, don Antonio, que me mostró la maravilla de ser cura.

-Parecía claro, un niño bueno y en ese ambiente, directo al Seminario.

-Jajaja. Era un niño como los demás, travieso, al que le gustaba estar con los amigos y jugar al baloncesto. Nos escapábamos del colegio y nos escondíamos en los bancales para despistar a sor Pilar que, en cuanto detectaba nuestra fuga salía en su R-5 a buscarnos. Sor Pilar sigue allí, de directora en el colegio que llevan las Esclavas de la Eucaristía y la Madre de Dios .

Víspera

-¿Cómo nota la vocación?

-Mi vocación no tiene ese rayo de la iluminación del que a veces se habla, Dios no me tiró del caballo como a Pablo, sino que me mantuvo en él. Tengo que darle las gracias por haber vivido la fe en mi parroquia con ese cura magnífico, Antonio Durán, que me llevó al Seminario.

-Entonces en lugar de rayo iluminador lo que hubo fue constancia.

-No sé lo que es vivir sin empezar el día con un rezo o sin ir a misa. Fue al terminar octavo cuando descubro que podía ser feliz siendo cura.

-¿Y a partir de ahí?

-El 22 de septiembre de 1995 ingresé en el Seminario Menor y viví una etapa fantástica con la gran suerte de dar de lleno con dos magníficos formadores: Juanjo Martín y Paco Sáez. Tuve también la fortuna de estar cuatro años en la Compañía de María y coincidir en un grupo de amigos y compañeros. Éramos cinco seminaristas y solo dos acabamos de cura.

-¿Lo mejor de aquello?

-Todo. Disfruté un montón en el colegio de la Compañía. Me metía con el jefe de estudios que era don José Espinosa y me encantaba debatir de filosofía con el director, Pedro Mena; hablar con Marisa, que daba Arte; con María Abad, de Lengua...

-¿Y el Seminario?

-Supo ayudarme a madurar, a vivir la vida en libertad y responsabilidad y a acompañar el germen de la vocación sacerdotal. Maduré en mi vocación y supo hacernos crecer como hombres para tomar una decisión existencial madura, en el momento óptimo.

Repique

-¿Tuvo alguna duda?

-Nunca la he tenido. Me he sentido plenamente feliz durante todo el proceso.

-¿Está en el camino o ha llegado ya?

Lo más grande que tengo es que soy cura y como tal me encanta esa frase tan bonita que expone Juan XXIII en el 'Diario de un alma': «Yo solo quiero ser un pobre cura de pueblo». Creo que no hay realidad más hermosa que compartir la vida y la fe allí donde la Iglesia te lo pide.

-Supongo que habrá sacerdotes que lo son porque quieren llegar a ser obispo, cardenal o Papa.

-Hace 13 años empecé de diácono en Pechina y luego pasé a las parroquias de Puente del Río, La Curva, La Alquería y Guainos Bajos. Hice la licenciatura en derecho canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca compaginando parroquia y estudios y luego estuve de cura en Adra y de allí a Campohermoso, donde llevo ya cuatro años.

-¿Juega en Primera?

-Para mí todos los sitios donde he estado son de categoría excepcional porque cuando uno está convencido de su sacerdocio cualquier pueblo tiene una realidad apasionante para vivir la vida y la fe en ellos. Yo he comprobado en todos esos sitios que he dado uno y he recibido un ciento.

-¿Qué es vivir como un cura?

-Una realidad apasionante. Tienes la suerte de disfrutar enormemente de la vida cuando la ves orientada hacia Dios y es apasionante vivir para Dios y para los demás. La gente piensa que un cura no hace nada, que trabaja media hora a la sombra y con vino. Sin embargo se descubre que cuando vives por Dios y para los demás, estás ahí todo un día fecundo.

-¿Qué piensa de los escándalos que han sacudido últimamente a la Iglesia?

-El Papa Francisco está hablando muy claro. En la Iglesia se está produciendo una condena contundente a esta realidad que forma parte de la debilidad de las personas. El Papa no está teniendo pelos en la lengua y ha impuesto, además, un aire fresco a la Iglesia. Su pontificado tampoco se puede entender sin el de Benedicto XVI. Todo se acompaña además no solo con palabras, sino con gestos y con obras.

Ángelus

-¿Cómo es su parroquia?

-Quiero pensar que es una parroquia viva. La Asunción de Campohermoso está en el núcleo poblacional más grande del segundo municipio en extensión que hay en España. Afronté mi llegada con mucha ilusión en un lugar donde el 45 por ciento de la población es emigrante y sin obviar que Campohermoso es un pueblo de colonización surgido en los años sesenta.

-¿Tiene alguna característica que complique o simplifique su labor?

-Como dice Benedicto XVI, hay que plantar la cuestión de Dios en medio del pueblo. Yo estoy convencido de que la vida vivida de cara a Dios siempre es una vida plena de felicidad, ilusión y sentido. No significa que no tengamos problemas, sino que afrontamos nuestra vida con la fortaleza del amor de Dios, del servicio a los hombres, de la entrega de nuestra vida, de las disponibilidad, del encuentro con todos.

-Pero siempre hay algún problema ¿no?

-En Campohermoso problemas laborales no hay y los otros yo diría que más que problemas lo que tenemos son retos, como ayudar a que se vaya enraizando; consolidar la identidad social de los que aquí vivimos, mostrar la grandeza de la agricultura, de sus trabajadores y sentirnos orgullosos de pertenecer a esta tierra que acoge y acompaña. Todo eso forma parte del ADN de esta gente. Los parroquianos son solidarios, caritativos y generosos.

- ¿Y la vida social?

-La Parroquia hace de gran punto referencial de la vida social del pueblo. Es una parroquia con muchísimos niños, adolescentes y jóvenes y también con un gran número de familias que viven con fe su vida diaria. Tenemos encuentros de matrimonios, un gran número de asambleas familiares, catecumenado de adultos y realizamos muchísimas actividades. Con los niños, adolescentes y jóvenes hemos tenido este año tres connivencias y hemos hecho un campamento de verano en Castala con 140 participantes. También funciona muy bien el grupo de Cáritas que realiza un trabajo encomiable con las clases de español, la atención al ropero y el reparto de alimentos. Estamos muy atentos a las necesidades que se plantean en cuanto a los niños pequeños, a los inmigrantes y a los más desfavorecidos del pueblo. Contamos además con la colaboración de dos congregaciones de monjas con siete miembros entre la de la Sagrada Familia de Burdeos y la Inmaculada de Castres.

-¿Y las relaciones con las instituciones civiles?

-Mantenemos una excelente relación con la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez. Planteamos las necesidades y por lo que toca al Ayuntamiento siempre son facilidades. Están también muy sensibilizados y atentos. Es esencial la comunicación y el diálogo y eso es lo que aplicamos aparte de que, por encima de todo, debe estar el bienestar de los vecinos.

-¿Cuántas parroquias están a su cargo?

-Como párroco de Campohermoso atiendo Fernán Pérez, Pueblo Blanco, Rodalquilar y Las Negras. El de Níjar es el municipio más extenso de Almería y tiene muchas pedanías.

-¿Cuántas misas tiene que dar?

-Hay que atender las necesidades espirituales de los feligreses de todos esos sitios. Son cinco misas semanales más dos los sábados en Campohermoso y Las Negras y tres los domingos en Fernán Pérez, Campohermoso y Pueblo Blanco.

-¿Alguna vez lo ha parado la Guardia Civil y le ha hecho soplar?

-Jajaja. No, para eso no; pero conozco casos por un primo mío que es guardia y que paró a un sacerdote después de varias misas seguidas.