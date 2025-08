Diez cosas que no puedes hacer en las playas de Almería este verano Coger conchas o piedras, pasear al perro, jugar a la pelota cerca de otros bañistas, escuchar música a gran volumen, orinar en el agua o pescar de día son algunas de las conductas prohibidas

I. Gallastegui y S. Ruiz Almería Domingo, 3 de agosto 2025, 23:32 Comenta Compartir

Las playas son para muchos sinónimo de descanso, relajación y libertad, y justamente en los primeros días de agosto, muchos ponen por primera vez el pie en la arena –o los chinos– para no volver a sacarlo en varias semanas. Pero esa sensación de laxitud no debe llamar a engaño: los arenales son, en realidad, un territorio plagado de normas destinadas a facilitar la convivencia entre todos los que concurren en ellas, a menudo con costumbres y deseos contrapuestos. Coger piedras, conchas o plantas, escuchar música con altavoces o jugar a pala son actividades aparentemente inocentes que, sin embargo, están reguladas en la mayor parte del litoral de Almería.

No son las únicas conductas que mucha gente practica sin pensar y que, sin embargo, están prohibidas: orinar en el mar, pescar en las zonas de baño, pasear al perro, instalar carpas o utilizar gel en las duchas públicas son otras actividades ilegales que pueden conllevar un apercibimiento por parte de la Policía Local e incluso sanciones económicas.

Como la mayor parte de los municipios en España, los ayuntamientos costeros de Almería basan sus ordenanzas de playas en la ley 22/1988, más conocida como Ley de Costas.

Muchos municipios se rigen directamente por esta ley y algunas disposiciones autonómicas, mientras aprueban su propia ordenanza. La vulneración más persistente y molesta a la que se enfrentan los ayuntamientos es la protagonizada por las motos de agua: exceso de velocidad en los canales náuticos, entradas no permitidas en el área de baño, maniobras temerarias... Algunos ayuntamientos han recurrido a drones de vigilancia para mantener a raya a los pilotos, pero la competencia de sancionar estos comportamientos no es de los consistorios, que se limita a informar y aportar pruebas a Capitanía Marítima. La presencia de perros y las sombrillas 'abandonadas' son las otras dos vulneraciones más frecuentes de la normativa en los arenales.

En muchos puntos de la costa no se puede reservar un espacio con sombrillas o toallas. Ello no solo podría acarrear una multa, sino que la Policía Local se encarga de retirar los enseres usados para guardar un sitio.Por ejemplo, en Níjar está prohibido mantener las sombrillas en la arena entre las 22 horas y las 10 del día siguiente, momento en el que se procede a la limpieza costera. «En el supuesto que el servicio de limpieza encontrara este tipo de obstáculos procederá a su retirada», relata la ordenanza de playas. Además, no solo se prohibe la reserva de espacio sino que tampoco se pueden utilizar carpas ni sombrillas con los laterales opacos.

En otros se pone el foco en quienes quieren utilizar la playa como el lugar en el que pasar todo su periodo vacacional. Por ejemplo, en la ordenanza municipal de Vera –también en otras como Níjar o la capital– se menciona de forma explícita no solo la imposibilidad de que se hagan campamentos y acampadas sino también «botellones». Sólo exime de ello a quienes hayan solicitado una «previa autorización» al Consistorio –que puede ser, además, denegada–.

En Mojácar, por su parte, se pone especialmente el acento en cuestiones de seguridad y limpieza, prohibiendo acceder a los arenales con vidrios, hacer fuego o usar bombonas de gas u otros líquidos inflamables en las playas, así como hacer barbacoas o cocinar en las playas, además de consumir en espacios públicos bebidas alcohólicas según «lo dispuesto en la normativa autonómica correspondiente a esta materia».

En Almería, entre las infracciones denunciables se hayan las recogidas en la Ordenanza Municipal de Limpieza de espacios públicos y recogida de residuos. Queda por ello prohibido a los usuarios depositar residuos en la arena, emplear jabón en las duchas o lavar en las mismas enseres de cocina, así como no recoger los excrementos de animales. Incumplir cualquiera de estas normas podría acarrear una sanción de entre 120 y 750 euros.

En lo que a los animales respecta, no está permitido acudir con un animal de compañía a la playa, excepto en caso de que se trata de un perro guía. Hacerlo se considera una infracción leve penada con multas de entre 75 y 500 euros salvo que dicha playa sea considerada como 'playa canina'. Hay varias en el litoral almeriense: en Almería está la del Bobar. Hay también otra en Cuevas del Almanzora, por ejemplo.

Normativas generales

Con el fin de mantener la playa limpia y en base a la anteriormente mencionada Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas, no se puede hacer fuego en la arena o en las piedras, ni usar barbacoas. La pesca con caña en zonas concurridas por bañistas también está prohibida y si quieres navegar en una embarcación movida a vela o motor, deberás hacerlo fuera de las zonas de baño debidamente balizadas.

El pasado verano, la Policía Local ha realizado un total de 173 intervenciones en la playa y el paseo marítimo. Entre los motivos se encontraron principalmente los relacionados con la limpieza, el auxilio a personas y las sanciones de tráfico. La alteración de la seguridad ciudadana es la razón de la mayor parte de los servicios realizados por el cuerpo en las fechas indicadas, 43.

La normativa estatal contempla sanciones de entre 50 y 300.000 euros para toda la variedad de conductas reguladas en su articulado. Sin embargo, un somero repaso a estas reglas y una breve estancia en cualquier playa de nuestro entorno son suficientes para concluir que su aplicación es, cuando menos, relajada.

La Ley de la Playa 1. Medio ambiente: La Ley de Costas prohíbe la extracción de arena, piedras o conchas de las playas, ya que puede alterar el hábitat de organismos vivos y favorecer la erosión. Está prohibido usar cualquier detergente en el mar o en las duchas públicas y abandonar colillas, residuos y basuras en la arena. La «evacuación fisiológica en el mar o en la playa» también es punible. 2. Juegos: Durante la temporada de baño (15 de junio a 15 de septiembre) no está permitidas las actividades, juegos o ejercicios que puedan molestar al resto de usuarios, tanto a la arena de la playa como en el agua del mar. Se podrá jugar solo en playas que por sus dimensiones lo permitan sin ocasionar molestias y a un mínimo de 6 metros de otros usuarios. 3. Navegación: Las embarcaciones deben respetar la zona de baño, es decir, desde la pleamar en una franja de 200 metros de ancho. Deberán acceder a esa zona a través de los canales náuticos, a velocidad adecuada y respetando a los bañistas. Esto incluye a las motos de agua y los hidropedales 4. Perros: En todos los municipios costeros de Almería consultados está prohibida la entrada de animales domésticos en verano. Las excepciones son las playas caninas (El Bobar en Almería o La Invencible en Cuevas del Almanzora) o las zonas habilitadas como parques. Los perros guía están excluidos de esta norma. 5. Fuego: No se permite hacer fuegos ni barbacoas, cocinar o usar material pirotécnico o líquidos inflamables en la playa, si bien la mayoría de los municipios contemplan excepciones como la noche de San Juan. Eso sí, hay que pedir una autorización y depositar una fianza que se recupera si el espacio de la hoguera queda limpio. 6. Pesca: La pesca tanto en la orilla como submarina está prohibida en la zona de baño de 9.00 a 22.00 horas durante la temporada de baño. 7. Venta ambulante: La tradicional venta de toallas, bisutería, bebidas y alimentos es ilegal. 8. Ruido: En las playas no está permitido el uso de reproductores de música, vídeo, instrumentos musicales o cualquier otro artefacto que emita ruidos molestos. Esta definición incluye, sin duda, los teléfonos móviles. 9. Sombrillas y acampadas: En los arenales no se puede acampar, pero tampoco se puede reservar espacio con sombrillas, carpas, pérgolas y otros enseres. 10. Aparcamiento: Está prohibido circular y estacionar vehículos, salvo en los canales náuticos para la entrada y salida de embarcaciones.