Uno de cada diez presos de El Acebuche cumple la condena en régimen abierto El subdelegado y el secretario general han puesto en valor la labor del personal de Instituciones Penitenciarias, pieza esencial para la convivencia democrática, la reinserción social y la seguridad colectiva

Bernardo Abril Almería Martes, 7 de octubre 2025, 12:02

El centro penitenciario El Acebuche acoge a unas 900 personas privadas de libertad que actualmente cumplen condena, aunque en torno a un 10% se encuentra en régimen abierto en el Centro de Inserción Social (CIS) 'Manuel Pérez Ortega'.

Sobre su situación, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha mantenido una reunión con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en la que también ha participado el director de la prisión almeriense, Nahum Álvarez.

Tanto el subdelegado como el secretario general han puesto en valor la labor del personal de Instituciones Penitenciarias, al que han definido como una pieza esencial para la convivencia democrática, la reinserción social y la seguridad colectiva.

Vinculado profesionalmente a la carrera judicial, en la que comenzó en 1978, Ángel Luis Ortiz ostenta el cargo de secretario general de Instituciones Penitenciarias desde junio de 2018. Anteriormente, fue magistrado en el Juzgado de Vigilancia nº 1 de Madrid y responsable del Área de Justicia y Prisiones de la Oficina del Defensor del Pueblo durante diez años.