Diez años creyendo en las segundas oportunidades

La sociedad almeriense ha respaldado a Cáritas Koopera en su décimo aniversario dedicados a la inclusión social y el cuidado del medioambiente. Un cumpleaños que se ha celebrado con un acto institucional de puertas abiertas en las instalaciones ubicadas en el Polígono Industrial San Carlos.

Hace diez años, Cáritas Almería y Koopera unieron esfuerzos para poner en marcha en la provincia un proyecto pionero: una empresa de inserción capaz de combinar la creación de empleo digno para personas en situación o riesgo de exclusión social con la protección del medio ambiente. Así nació Cáritas Koopera Almería, que hoy es un referente en economía circular, inclusión sociolaboral y consumo sostenible.

Desde sus inicios en 2015, esta cooperativa de iniciativa social ha ofrecido una oportunidad laboral a decenas de personas en situación o riesgo de exclusión social, acompañándolas en procesos de formación y capacitación que les han abierto las puertas al mercado laboral ordinario. Actualmente, más de la mitad de su equipo está formado por personas en contratos de inserción, demostrando que la economía social no solo es posible, sino que transforma vidas.

Pero el impacto de Cáritas Koopera Almería va más allá del empleo. Cada año recupera más de 1.000 toneladas de textil, evitando la emisión de 22.088 toneladas de dióxido de carbono y ahorrando 3,1 millones de metros cúbicos de agua. Sus dos tiendas Koopera Store con moda re-, situadas en calle Granada 207 y Plaza San Sebastián 8, reciben cerca de 53.000 visitas anuales y ponen en circulación 190.000 prendas reutilizadas, acercando a la ciudadanía un modelo de consumo responsable, económico y sostenible.

Cáritas Koopera Almería forma parte de la Red Social Koopera, un conjunto de cooperativas de iniciativa social y empresas de inserción sin ánimo de lucro presentes en 11 provincias, que cuentan con más de 700 personas trabajadoras (el 55% en puestos de inserción), más de 2.100 contenedores y 36 tiendas Koopera Store en todo el país.

