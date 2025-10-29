Diez almerienses evacuados tras el incendio de un crucero en Egipto

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha informado de que diez personas con domicilio en la provincia han sido evacuadas tras el ... incendio declarado este martes en el barco en el que realizaban un crucero por el río Nilo, en Egipto, donde las autoridades locales organizaron el traslado inmediato de los turistas a otra embarcación.

A preguntas de los periodistas, Martín ha destacado que todas ellas «se encuentran en buen estado» y no han sufrido daños personales, aunque han perdido parte de sus pertenencias.

Según la agencia Nova, las fuerzas de seguridad y defensa civil de la Gobernación de Luxor evacuaron con éxito a aproximadamente 220 personas de diversas nacionalidades del crucero 'Empress', en llamas, en el Nilo, cerca de Asfun Al-Mata'na, en Esna.

Según esa misma fuente, «ningún pasajero resultó herido ni muerto», mientras que «tres tripulantes fueron trasladados al hospital». El incendio se desató en la zona del bar del barco debido a un cortocircuito eléctrico antes de extenderse a otras partes del buque.

Todos los pasajeros, en su mayoría turistas extranjeros, fueron reubicados en otra embarcación de apoyo. No se registraron víctimas, aunque el fuego causó importantes daños materiales en el interior del crucero.