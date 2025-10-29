Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vista del río Nilo y las pirámides al fondo. AMR Nabil

Diez almerienses evacuados tras el incendio de un crucero en Egipto

Los pasajeros se encuentran «en buen estado» tras las llamas que ocurrieron en la zona del bar del barco debido a un cortocircuito eléctrico«

E. P.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:04

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha informado de que diez personas con domicilio en la provincia han sido evacuadas tras el ... incendio declarado este martes en el barco en el que realizaban un crucero por el río Nilo, en Egipto, donde las autoridades locales organizaron el traslado inmediato de los turistas a otra embarcación.

