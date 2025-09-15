Diego Cruz, tras dejar Fiestas Mayores: «El decreto de la alcaldesa es coherente y consensuado»

Alicia Amate Almería Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:15 Comenta Compartir

El debate del Pleno del Ayuntamiento de Almería celebrado ayer comenzó fuerte y con un nombre propio, el deDiego Cruz, concejal de Cultura, quien desde ahora deja de asumir las competencias de Fiestas Mayores, que pasan a depender de la concejala de Urbanismo y Vivienda, Eloísa Cabrera. Una modificación de la estructura orgánica y administrativa del Consistorio que, según defendió la portavoz municipal, Sacramento Sánchez, viene a «redimensionar la carga de trabajo que conllevan los procedimientos administrativos de Fiestas Mayores y reforzar de esta manera también la colaboración entre distintas áreas que intervienen en una materia transversal como son las Fiestas Mayores».

«Que sea el Área de Urbanismo la que coordine todos los expedientes esta dentro de toda lógica ya que es en éste Área en la que recae la mayor parte de la autorizaciones que se tienen que tramitar para llevar a cabo los distintos eventos que se celebran en cada una de las Fiestas Mayores», defendió Sánchez.

No obstante, la realidad para el Grupo Municipal Socialista es distinta. De dejarlo claro se encargó ayer el concejal Antonio Ruano, quien comparó lo ocurrido con Diego Cruz al gallo de Morón: «El gallo se quedó sin plumas y usted sin competencias». «Nosotros le veníamos diciendo que venía haciendo una mala gestión en su área», recriminó Ruano.

Cruz defendió su gestión y criticó al PSOE su visión catastrofista de la gestión municipal: «La decisión de la alcaldesa, este decreto es coherente consensuado y, sobre todo, nos garantiza que cada una de las áreas puedan desarrollar sus actividades con más calidad, con más tiempo».

«La cultura, con mayúscula, ha ido creciendo en estos últimos seis años en nuestra ciudad. Ustedes no son conscientes porque no les interesa la cultura», aseguró el concejal 'popular', aludiendo a la carga de trabajo que tiene el área que dirige.