Dieciséis nuevos abogados colegiados para Almería El Colegio de la Abogacía reclama a la Junta que retire certificaciones de «abogado» a los no colegiados

Bernardo Abril Almería Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:40 Comenta Compartir

El decano del Colegio de la Abogacía de Almería, Juan Luis de Aynat, ha reclamado a la Junta de Andalucía la retirada de las certificaciones administrativas que reconocen la condición de «abogado» a aquellas personas que, si bien han titulado o cuenta con determinados estudios, no cuentan con una inscripción colegial, lo que se supone condición insalvable conforme al régimen estatutario.

Durante su intervención en la clausura del acto para la jura o promesa de nuevos colegiados, el pasado viernes, De Aynat explicó que el martes anterior había trasladado esta cuestión al consejero de Justicia, José Antonio Nieto, con motivo de su visita a Almería, toda vez que se ha mostrado dispuesto a acudir a un pleito contencioso-administrativo contra la Administración andaluza si no se remedia esta práctica.

«Si ganamos, ganamos; y si perdemos, habremos perdido un pleito más, pero dejar que se deforme la semántica desde la propia Administración no sería lo correcto», manifestó el decano, para quien solo deben denominarse abogados «quienes estamos inscritos en un Colegio de la Abogacía, como establece el Estatuto General de la Abogacía», dado que ha detectado cierto intrusismo por parte de la Junta.

De Aynat se mostró, asimismo, crítico así con la práctica por la que «los poderes políticos y administrativos pueden dar el título de abogado» conforme a la práctica que ha identificado. Si así fuera, «se pagan las costas y santas pascuas», ironizó ante unas certificaciones que «inducen a confusión y carecen de amparo normativo».

Durante la celebración, juraron o prometieron en su adhesión al Colegio Oficial de Abogados de Almería, Francisco Manuel Pérez Yáñez; Lavinia Kristoff Oros; Mohammed Bekkaoui; Elvira Gutiérrez Maldonado; Clara Margarita Salom Puertas; Rachida Kastal Eddoumi; Guisell Jimena Peña Soto; Mariola Molina Pastor; Irene Moreno Arias; Manal Wahbi Smaili; Dina Lahfati El Habsaoui; Luis Miguel Merino Encalada; Antonio Manuel Sánchez Lorenzo; María del Mar Pérez de Perceval Bautista; Francisco Cortés Castro; y José Montes Martínez.

Fueron, por su parte, sus padrinos y madrinas, respectivamente, Rafael Docavo Muñiz; Juan Carlos Rodríguez Rodríguez; Rafael Docavo Muñiz; José Luis Godoy Ramírez; Esteban Giménez Rivadeneyra; Esteban Giménez Rivadeneyra; Esteban Giménez Rivadeneyra; Carmen García Fernández; José Luis García Planchón; Dolores Muñoz Pinto; José Luis García Planchón; Esteban Hernández Thiel; José Manuel Benavides Puga; Esteban Arimany Lamoglia; Víctor Pérez Castro; y José María de Cueto Peña.

El encargado de dar la bienvenida a los nuevos colegiados fue José Luis Godoy Ramírez, director de la Escuela de Práctica Jurídica, que recordó que la relación entre padrinos y apadrinados no termina en el acto, sino que se mantiene en el tiempo como acompañamiento profesional.

Godoy destacó que los nuevos abogados han elegido «un camino más largo» frente a opciones más cómodas, pero que con ese esfuerzo podrán alcanzar «cualquier aspiración que se propongan».

Hizo, además, un recorrido histórico por la abogacía, desde Roma y Alfonso X el Sabio hasta Quevedo, para concluir que el abogado no es solo quien litiga, sino también «consejero, investigador y apóstol de las ciencias jurídicas».

Con un consejo práctico, recordó que a los abogados se les paga «no por ser los más listos ni los más guapos, sino por trabajar», un trabajo que debe realizarse con honor, orgullo y dignidad.

Y cerró con un guiño a John Morgan: «Un abogado no necesita ser villano, solo requiere sentido común y una uña más o menos limpia».