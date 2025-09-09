De dibujar personajes de Dragon Ball a fundar su propia academia de ilustración El almeriense que comenzó a dibujar como una afición, pero que, con los años y la experiencia, ha dedicado su vida profesional al arte y la docencia en este ámbito

Hay pasiones que nacen en la infancia y terminan marcando toda una vida. En el caso de Daniel Zapata Viciana (Almería, 1984), todo empezó cuando trataba de imitar con lápiz y papel a los personajes de Dragon Ball, la famosa serie de dibujos animados que tanto éxito tuvo entre niños y adolescentes a partir de los años 90.

Lo que parecía un simple juego de niño, inspirado en la genialidad de Akira Toriyama, se convirtió con los años en el motor de su vocación. Hoy, Daniel es dibujante, profesor y director de su propia academia en Almería, un lugar donde se respira creatividad y se forman nuevas generaciones de artistas.

«Toriyama es como mi padre artístico», admite. Y aunque el manga japonés dejó una huella decisiva en su estilo, con el tiempo incorporó influencias muy diversas, como las de Hayao Miyazaki, John Romita Jr., Humberto Ramos o Raúl Moreno Coslado, entre otros, que le ayudaron a enriquecer su mirada artística. De esa inquietud por contar historias surgió su primer gran proyecto, Mythos, un manga creado junto al guionista Fran Rojas. «No era sólo dibujar, recuerda, era levantar un universo desde cero».

Diseño de personajes y narrativa visual

Con el deseo de perfeccionar su técnica, Daniel se trasladó a Valencia para estudiar preproducción artística en la escuela Barreira. Allí descubrió su gran pasión: el diseño de personajes y la narrativa visual. «Entendí que un personaje no es solo una imagen, sino una vida, una historia, un mundo interior», explica. Su formación se completó con prácticas en el prestigioso Hampa Studio, donde colaboró en la creación de fondos y personajes para piezas de animación publicitaria.

El verdadero giro llegó al regresar a Almería. «Volví con ganas de empezar de cero y pronto me vi dando clases particulares. Lo que empezó como algo puntual se transformó en una academia», recuerda. La pandemia, lejos de frenar aquel impulso, terminó de consolidar el proyecto, atrayendo cada vez a más alumnos.

Colaboraciones

Actualmente, Daniel compagina la enseñanza con los encargos de ilustración y cómic. Por si eso fuera poco, ha colaborado en la revista Imaginarium, de la editorial Yeray. Como formador, se inspira en figuras como Aitor Herrero Larrumbide o Jean Fraisse, convencido de que el dibujo es una herramienta para expresar el mundo interior. «Lo mejor que me ha pasado es poder vivir de lo que me apasiona y compartirlo con otros», asegura.

Su academia, más allá de enseñar, busca ser el espacio donde jóvenes almerienses encuentran su propio estilo y su voz artística. «Ver crecer a mis alumnos y descubrir cómo dibujan personajes con vida es tan emocionante como crear uno nuevo», confiesa.

Daniel Zapata apuesta por la fuerza de una buena historia contada a trazos de un lápiz. La suya comenzó imitando a Goku en un cuaderno escolar y hoy se escribe cada día, entre cómics, aulas y sueños que, poco a poco, se han ido haciendo realidad.