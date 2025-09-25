Alicia Amate Almería Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:23 Comenta Compartir

Gema Martínez Soler, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería, defiende la suya como una profesión esencial en el sistema sanitario. «Conoces al paciente, conoces sus necesidades, conoces a la familia, detectas muchas cosas», asegura sobre el trato que se da en las boticas, cada vez con servicios más completos y complejos.

–La campaña por el Día Mundial del Farmacéutico, que se conmemora cada 25 de septiembre, invita a conocer al profesional detrás del mostrador. ¿No conocemos los servicios que nos ofrece la farmacia?

–Pues nos hemos dado cuenta de que hay mucho desconocimiento. También es verdad que, en los últimos tiempos, cada vez hemos ido desarrollando más nuestra cartera asistencial. Tanto a nivel de los colegios como de la mano del Consejo Andaluz, estamos desarrollando muchísimos servicios, como puede ser Mapafarma, que es la medida de la presión arterial ambulatoria durante 24 horas; tenemos un proyectazo que me encanta que es Axón Ictus, que es la detección de la fibrilación auricular a nivel de la oficina de farmacia; tenemos ANM, asistencia a nuevos medicamentos, tenemos el seguimiento farmacoterapéutico clásico, la detección de posibles reacciones adversas, la conciliación de los medicamentos detrás de la alta hospitalaria, el SPD, que es el sistema personalizado de dosificación…

–Supongo que hay ciertas medicaciones que, si se equivocan, pueden suponer un riesgo.

–Claro, puede desequilibrar. Lo mejor es llevárselo ya preparado, sobre todo para la gente que no tiene tanto control, pero es un servicio que tenemos en la oficina de farmacia abierto a todo aquel que quiera. Tenemos también Axón Tabaco, que es para el acompañamiento a personas que quieren dejar de fumar… Tenemos una herramienta digital que es un pelotazo, que es nuestro Axón Farma, una plataforma donde aunamos todos los servicios y que nos ayuda en el día a día. Luego, también tenemos un proyecto que se llama Pysmasarco, que es de prevención de la obesidad sarcopénica y bueno, y tenemos luego ya todos los servicios clásicos, que va desde la formulación magistral, fitoterapia, dermofarmacia, es que todo esto al final lo hacemos en el día a día. Hasta psicólogos somos (ríe).

–Al final, están a pie de calle y son el primer contacto con el sistema sanitario.

–Incluso, en algunos núcleos, no solo somos el primer contacto sino que somos el único profesional sanitario que está presente en la población. Porque hay veces que los médicos van rotando y hay días que, según la rotación, a lo mejor no va el médico al pueblo pero el farmacéutico siempre está allí. Eso es súper importante. En mi caso, yo he sido farmacéutica rural en los últimos siete años en Vélez Blanco y puedo decir que es verdad. Conoces al paciente, conoces sus necesidades, conoces a la familia, detectas muchas cosas porque vienen y dices: «Uy, parece que hoy Emilia viene más desorientada, voy a hablar con el hijo». De hecho, tenemos un proyecto propio de detección precoz del deterioro cognitivo.

–¿En qué consiste?

–Somos los primeros en darnos cuenta de los olvidos de la gente, de los despistes, las desorientaciones. Entonces, hemos lanzado el proyecto Cofalmem, que se empezó hace dos años y ya hay 42 farmacias formadas, y se basa en la detección precoz de un posible deterioro cognitivo a través de una serie de test para evaluar si es real o no esa desorientación. Se hace una pequeña intervención farmacéutica con una recomendación de vitamina B12 y, luego, una derivación al médico, por supuesto. Es un proyecto muy sencillo pero con mucha eficacia. En cuanto se publicó ha sido muy atractivo y muchos colegios y muchos colectivos han querido sumarse al proyecto.

–¿Cree que tienen un conocimiento mayor de los pacientes?

–Con las rotaciones que hay en Atención Primaria, el que lleva toda la vida haciendo el seguimiento de esa persona, de cómo ha ido evolucionando en los últimos años con su salud, es el farmacéutico.

–Encontrarán situaciones en las que saben, por ejemplo, que un medicamento puede no sentarle bien.

-Sí, sí, es más frecuente de lo que de lo que parece, sobre todo con personas mayores que no son conscientes de lo que están tomando.

–¿Se podrían reducir consultas acudiendo, con ciertos síntomas, a la farmacia?

–Sí, totalmente. De hecho, yo creo que eso la gente lo tiene bastante interiorizado. Para un leve resfriado, ya la consulta va directamente al farmacéutico y con el asesoramiento y la indicación farmacéutica es más que suficiente para que se recupere de esa afección. Y no solo para procesos gripales, que siempre es lo básico. Por ejemplo, cualquier tema de ocular, irritación, sequedad, problemas del sueño… Al final son muchas consultas que se pueden hacer a nivel de mostrador, evitando la saturación de los de los centros de salud.

–¿Estáis sufriendo agresiones, como se denuncia en los centros sanitarios?

–Sí, sí. Es verdad que la mayoría de las agresiones en nuestro caso no son agresiones físicas, son casi todas agresiones verbales. Piensa que hay medicaciones que generan cierta dependencia, tolerancia, que, cuando no les toca, no se las podemos dar y la gente responde mal. Y, luego, también creo que estamos más crispados últimamente en la sociedad. Creo que a raíz del covid, la gente está más agresiva con la salud. Estamos, a través del Consejo General, en el Observatorio de Agresiones a Sanitarios.

–¿Hay farmacias en todos los pueblos de Almería?

–Hay núcleos más chiquitines que no tienen pero casi todos los pueblos tienen farmacia. Ahora ha salido el concurso en Andalucía y se van a abrir 17 oficinas de farmacia nuevas en la provincia de Almería. 112 a nivel andaluz.

–¿Cada cuántos habitantes corresponde una farmacia?

–Cada 2.800, pero esta ratio es más baja en Almería capital. Las nuevas farmacias se van a abrir, sobre todo, en el Poniente y en los municipios de zonas crecientes, que hace muchos años del último concurso. Siempre lo decimos y, además creo que es una realidad, que todo el mundo tiene a menos de 10 minutos de su casa una farmacia. Literal.

–En Almería, Medicina se imparte desde hace unos años en la Universidad. ¿Esperáis en algún momento que se ofrezca el Grado en Farmacia?

–Pues la verdad es que no nos lo hemos planteado. Nosotros, dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud y de Medicina, estamos colaborando casi todos los colegios sanitarios, entre ellos el Colegio de Farmacéuticos de Almería. Me consta que hay farmacéuticos que están desarrollando su tesis doctoral también en la Universidad de Almería, bueno, y ¿por qué no en un futuro?