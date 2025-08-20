¿Qué días abren los establecimientos en la Feria de Almería? Entre el 22 y el 30 de agosto llega una semana de festejos que trae cambios en los horarios de pequeños comercios, farmacias, gimnasios y grandes superficies

La Feria de Almería 2025 se celebra del viernes 22 al sábado 30 de agosto, día de la Virgen del Mar, patrona de la ciudad. Durante esos días, la capital vive un ambiente muy especial en el que las rutinas cambian, muchas empresas adaptan sus horarios y también lo hacen los comercios, las farmacias, los gimnasios y las grandes superficies. El 22 de agosto comenzará la diversión en el Recinto Ferial, mientras que la Feria del Mediodía arrancará el sábado 23 con ambigús y actividades en la Rambla y otras ubicaciones.

Comercios en el centro: solo por la mañana

En la capital durante estos días la actividad comercial queda muy reducida. Numerosos comercios prefieren no abrir por las tardes e incluso hay algunos establecimientos, como peluquerías y otros, que cierran este periodo festivo. Según Almería Centro, la mayoría de tiendas abrirán de 10 a 14 horas durante la semana.

En el caso de los centros comerciales, el Centro Comercial Mediterráneo abrirá con normalidad, excepto el domingo 24 y el sábado 30 (festividad local). El domingo 31 abrirá de nuevo con normalidad, incluidas las tiendas de moda, ocio y restauración.

Por su parte, desde el Centro Comercial Torrecárdenas avisan de que algunos establecimientos del sector textil podrían introducir cambios en sus horarios durante la semana de feria, por lo que recomienda consultar la web del Centro Comercial para asegurarse de los horarios de apertura en cada caso. No obstante, lo que sí es seguro es que el sábado 30 cerrará por completo al ser festivo local, pero abrirá el domingo 31 con normalidad.

Respecto a los supermercados, Carrefour Almería mantiene su horario habitual, pero cerrará el sábado 30 por festividad local, aunque abrirá el domingo 31. Mercadona permanecerá cerrado los días 30 y 31 de agosto en toda la capital y otros abrirán el sábado 23, pero cerrarán el sábado 30 y también el domingo 31. A eso se unen formatos como Charter Consum o Carrefour Express, que se caracterizan por abrir todos los días del año, incluidos festivos, por lo que estarán disponibles incluso en los días de la Feria.

Conviene recordar que, según el listado oficial de la Junta de Andalucía, las zonas declaradas de gran afluencia turística (ZGAT) en verano son el conjunto histórico de Almería capital, El Toyo y Retamar, lo que puede afectar a la apertura de determinados comercios, ya que en estas zonas está permitida la apertura incluso en los días festivos.

Farmacias con horario reducido

Por su parte, la mayoría de las farmacias de la capital tendrán horarios reducidos, normalmente abriendo de 9 a 14 horas durante la semana de feria. El sábado 30, al ser festivo local, permanecerán cerradas.

En este caso, también hay excepciones como la Farmacia de la Bola Azul, en la carretera de Ronda, que no altera su horario de apertura habitual, es decir, las 24 horas del día los siete días de la semana.

Los gimnasios se adaptan

Quienes no pueden pasar ni una semana sin sus rutinas de gimnasio y ejercicio físico, contarán con facilidades en los establecimientos que tienen horarios más amplios. Por ejemplo, Activa Club, en la calle San Juan Bosco, durante la semana de feria abrirá hasta las 20:00 h. El sábado 30 y domingo 31 lo hará hasta las 15:00 h, lo que supondrá un horario más reducido del habitual, que es de lunes a viernes de 6:00 a 22:30, sábados de 8:00 a 21:00 y domingos de 8:00 a 15:00.

En esta línea van a actuar la mayoría de los gimnasios de la capital, aunque habrá particularidades dependiendo de si son centros más pequeños y familiares o son franquicias con horarios amplios claramente establecidos. Para asegurarse es recomendable consultar directamente con el centro en cuestión.

Una semana con el ritmo cambiado

La Feria de Almería llena de música y alegría las calles, y definitivamente cambia los ritmos habituales de la ciudad, algo que se nota en muchos rincones, tanto por el día como por la noche. Entre el 22 y el 30 de agosto, la capital entera se vuelca en su fiesta grande en honor a la Virgen del Mar.