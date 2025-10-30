Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Detenidos en Almería por estafar 13.000 euros a una empresa a través de Internet

El modus operandi para realizar esta estafa consistía en infectar el correo electrónico con un malware con el que los autores de la estafa controlaban todas las comunicaciones realizadas desde el mismo

E. P.

Almería

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:38

Comenta

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Toroca', ha puesto a disposición judicial a seis personas, cinco varones y una mujer de entre ... 44 y 54 años, como presuntos autores de un delito de estafa, un delito de blanqueo de capitales y otro de falsificación de documento público, cometidos a través de Internet.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Almería tiembla: registrado un terremoto de 4,2 grados en el mar de Alborán
  2. 2 Detenido por apuñalar a su compañero de piso en Vera
  3. 3 La Oficina Andaluza Antifraude ve «irregularidades» en contratos públicos de la etapa del PSOE en Garrucha
  4. 4 La alcaldesa de Cantoria defiende que se le «ocultó» la orden de demoler 15 viviendas para regularizarlas
  5. 5 IU Roquetas reclama medidas urgentes ante la situación de seguridad en el municipio
  6. 6 Procesan a la alcaldesa de Cantoria por regular casas ilegales con orden de demolición
  7. 7 Roquetas celebra una jornada sobre actuación en contextos de prostitución y trata
  8. 8 El PSOE de Mojácar denuncia «la mala gestión» del alcalde, Francisco García
  9. 9 Detienen en El Ejido a dos empresarios agrícolas, madre e hijo, por explotación laboral
  10. 10 Narco y Segismundo Toxicómano se suman al festival Juergas Rock

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenidos en Almería por estafar 13.000 euros a una empresa a través de Internet

Detenidos en Almería por estafar 13.000 euros a una empresa a través de Internet