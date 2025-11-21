Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

CNP

Detienen a un matrimonio que obligaba a prostituirse a siete mujeres en dos viviendas de Granada y Almería

La pareja está acusada de trata de personas con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, delitos contra los derechos de los extranjeros y los trabajadores, además de quebrantar una orden de alejamiento y no comunicación con dos de las víctimas

A. Maldonado

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:29

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo la tercera parte de la operación 'Goya' y ha detenido a un matrimonio propietario de dos ... casas situadas en localidades de Granada y Almería, donde obligaban a un total de siete mujeres a ejercer la prostitución para el pago de la deuda contraída por traerlas a España.

