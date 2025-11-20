Máxima expectación en los juzgados de Almería por las declaraciones de los detenidos en la Diputación

Almería se ha despertado este miércoles con expectación en torno a la Ciudad de la Justicia y la Comandancia de la Guardia Civil. Los cinco ... detenidos en la segunda fase del 'Caso Mascarillas' están llamados a declarar hoy en sede judicial, sin embargo las incógnitas han rodeado ambas dependencias ante el desconocimiento de la hora de testificación.

Niños de todas las edades iban al colegio junto a la sede judicial en la avenida Padre Méndez. Su rutina este jueves ha sido diferente. No habían visto un despliegue mediático parecido. «¿Qué está pasando?», preguntaban a sus padres. Las respuestas no eran claras. Algunos respondían que tenían que llegar detenidos y otros que iba a llegar «algún famoso». Todos miraban al mismo sitio: el garaje de la Ciudad de la Justicia.

Los medios de comunicación se han agolpado en este punto de la capital en plena hora punta de y, del otro lado, en la Comandancia de Almería, otro grupo mantenía la guardia en la puerta a la espera de ver la salida del presidente de la Diputación, Javier Aureliano García; el vicepresidente, Fernando Giménez; el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez así como su hijo y un técnico del área de Fomento de la Institución Provincial.

A las 9:04 ha llegado el primer aviso: «Sale un furgón escoltado por un coche de la Guardia Civil». Tensión y expectación por sacar el mejor plano de la llegada. Los ojos se perdían al final de la avenida Padre Méndez buscando los vehículos implicados. Siete minutos después, a las 9.11 horas, han llegado dos vehículos policiales a la sede judicial. En ninguno viajaban los políticos detenidos, que, según está previsto, deben prestar declaración ante el instructor durante el mediodía de este jueves.

Mientras tanto, los medios esperan a los abogados de las partes implicadas en la puerta principal de la Ciudad de la Justicia de Almería. Los minutos pasan lentos en una jornada decisiva para el futuro del presidente de la Diputación Provincial de Almería. Según ha afirmado el abogado del PSOE, Javier Salvador, se espera que sea una jornada «muy larga».

Los ahora involucrados estarían acusados de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales; y la Unidad Central Operativa (UCO) habría ampliado sus indagaciones fundamentadas en indicios de que los investigados «hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber sido destinatarios, entre otros», según arrojó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).