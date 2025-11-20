Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Medios de comunicación, a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Almería. N. E.

Máxima expectación en los juzgados de Almería por las declaraciones de los detenidos en la Diputación

El juez instructor decidirá este jueves la puesta en libertad, con o sin cargos, o el ingreso a prisión preventiva de Javier Aureliano García, Fernando Giménez, Rodrigo Sánchez y el resto de arrestados

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:08

Comenta

Almería se ha despertado este miércoles con expectación en torno a la Ciudad de la Justicia y la Comandancia de la Guardia Civil. Los cinco ... detenidos en la segunda fase del 'Caso Mascarillas' están llamados a declarar hoy en sede judicial, sin embargo las incógnitas han rodeado ambas dependencias ante el desconocimiento de la hora de testificación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería
  2. 2 Javier Aureliano García y el resto de detenidos en Almería declaran este jueves en el juzgado
  3. 3 Detienen por destrozos en un apartahotel de Vera al acusado de amputar un dedo a un agente en agosto
  4. 4 Giménez a Liria: «Es un 'cagao' a la hora de la verdad. Quiero que vea que lo necesita»
  5. 5 Óscar Liria, octavo presunto implicado en la nueva fase del caso Mascarillas
  6. 6 Suben a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería
  7. 7 Javier Aureliano García y el resto de detenidos en Almería declaran este jueves en el juzgado
  8. 8 Vehículos de lujo y dinero en sobres y bolsas de plástico: los orígenes
  9. 9 Dos hermanos del presidente de la Diputación de Almería, entre los investigados en el Caso Mascarillas
  10. 10 Adra dará un nuevo impulso a su sector gastronómico y al fomento de los hábitos de vida saludables

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Máxima expectación en los juzgados de Almería por las declaraciones de los detenidos en la Diputación

Máxima expectación en los juzgados de Almería por las declaraciones de los detenidos en la Diputación